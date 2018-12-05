|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı belli oldu
AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Çevre Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer oldu..
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy Yaptığı açıklamada; "AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer olmuştur. Partimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun' dedi.
Evren Dinçer Kimdir?
Aksaray kamuoyunun günlerdir beklediği AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Evren Dinçer
Peki Evren Dinçer Kimdir?
Evren Dinçer 1981 Aksaray doğumlu. İlk,orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamlayan Evren Dinçer Lisans Eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde,Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , insan kaynakları yönetimi üzerine tamamladı.
Enver Dinçer,Doktora Eğitimine Ankara Üniversitesi , İnsan kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.
Evren Dinçer,10 şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı. Aksaray'ın yerlilerinden olup,Aksaray Belediyesi'nden emekli Mustafa Dinçer'in çocuğu olan Evren Dinçer 8 Temmuz 2018 tarihinde Aksaray'da yapılan düğün merasiminde Merve Anamur ile dünya evine girdi.
Bu haber 3,275 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI