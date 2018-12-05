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Bütçe komisyonunda finansal istikrar tartışması

CHP, HDP, İYİ Parti ile AK Parti milletvekilleri arasında, teklifin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmasını öngören maddesine ilişkin tartışma yaşandı
05 Aralık 2018 22:09
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Bütçe komisyonunda finansal istikrar tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP, HDP, İYİ Parti ile AK Parti milletvekilleri arasında, ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulmasını öngören maddesine ilişkin tartışma yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmeleri tamamlandı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, teklifin, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi amacıyla FİKKO'nun kurulmasını öngören maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Sayın Berat Albayrak dün bir tweet atmış. 'FİKKO ikinci toplantısını gerçekleştirdik.' diyor, fotoğraf da paylaşmış." dedi.

FİKKO'nun, henüz kanunu yapılmadan ikinci toplantısının yapıldığını savunan Paylan, şöyle devam etti:

"FİKKO daha kurulmadı, kanun teklifi Meclise yeni geldi. Hazine ve Maliye Bakanı, FİKKO kurulmuş gibi ikinci toplantısını yapmış. Henüz yasası yokken böyle şeyi yapması Meclisi yok saymaktır. Bu saygısızlığı kabul etmememiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun dışı iş yapan bir bakanımız var. Bizi yok sayan bir anlayış var. 'Ben işime zaten başladım.' diyor. Buna tepkimizi vermeliyiz. Hepimiz şu anda kalkıp komisyonu terk etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kanunsuz iş yapamaz."

Bu sırada, Paylan ve CHP, İYİ Parti ile AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyleyse kalkalım buradan. Yazık." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise "Bu, etikle ilgili bir şey. Bilgilenelim yoksa ben kapatıp gideceğim." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2011'de kurulduğunu, daha sonra 703 sayılı KHK ile bunun iki fıkrasının yürürlükten kaldırıldığını, ancak komitenin görevlerinin yürürlükte olduğunu söyledi.

Gelen teklifle düzenlemenin redakte edildiğini dile getiren Kalaycı, "Sayın Bakan ikinci toplantı dediğine göre muhtemelen dil sürçmesi, isim karışıklığı oldu. İkinci toplantı olması mümkün değil." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Sayın Paylan her gün, özellikle kameralar olduğu zaman algıyı farklı bir yöne taşıyor." dedi.

Çelebi, bir tweete bakarak Hazine ve Maliye Bakanını eleştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da "Biz burada neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Komisyon zaten çalışmaya başlamış, atı alan Üsküdar'ı geçmiş." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, FİKKO'nun yıllar önce kurulduğunu anımsattı.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Finansal İstikrar Komitesi şu an var, yürürlükten kaldırılmış değil." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) komitenin kurulacağını ifade ettiğini hatırlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Getirilen düzenlemeye 'kalkınma' unsuru eklenmiş. Kalkınma unsuruyla birlikte ortaya konulan çalışmayı entegre ve bütüncül anlayışla YEP'te de bahsedildiği için aslında Bakan Bey'in bunu işletme ve ön tedbir alma, kendine bağlı kurumlar arasında çalışmayı başlatma iradesini saygıyla karşılıyorum. Bu çalışmaya kimse engel olamaz. Bakanın kendi yetkisindedir."

Müzakerelerin ardından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin kurulmasına ilişkin madde kabul edildi.

Komisyon Başkanı Bilgiç, görüşmelere yarın devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.

Anadolu Ajansı
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