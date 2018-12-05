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Öğrenciler sınıfta model uçak yapmayı öğreniyor

Sivas'ta Kazım Karabekir Paşa İlkokulu'na öğrencilerin derslerindeki başarılarını arttırmak için model uçak yapımı öğretiliyor. El becerileri gelişen öğrenciler yaptıkları uçaklarla yardımlaşmayı da öğreniyor.
05 Aralık 2018 22:13
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Öğrenciler sınıfta model uçak yapmayı öğreniyor

Sivas'ta Kazım Karabekir Paşa İlkokulu'na öğrencilerin derslerindeki başarılarını arttırmak için model uçak yapımı öğretiliyor. El becerileri gelişen öğrenciler yaptıkları uçaklarla yardımlaşmayı da öğreniyor.

Gülyurt Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Paşa İlkokulu'nda öğrencilere haftanın 3 günü belirli saatlerinde model uçak yapımı öğretiliyor. Sınıf ve Model Uçak Rehber Öğretmeni Nuh Özçelik tarafından öğretilen model uçak yapımında öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor. 10 senedir devam eden kurslarda öğrenciler proje okumayı ve model uçak tasarlamayı öğreniyor. Kurslarda el becerileri de gelişen öğrencilerin derslerindeki başarıları da artıyor. Yardımlaşmayı öğrenen öğrenciler yaptıkları uçaklarla son yıllarda ortaya çıkan dikkat eksikliği hastalığı için farkındalık oluşturuyor.

Öğrencilere model uçak yapmayı öğreten Kazım Karabekir Paşa İlkokulu Sınıf ve Model Uçak Rehber Öğretmeni Nuh Özçelik, "Bizim kursumuza gelen öğrenciler önce burada projeyle tanışıyor. Önce burada proje okumasını öğreniyor. Projeyi okuyor ona göre hareket ediyor. Daha sonra birbirlerine yardım, birlikte çalışma ve kursun sonunda öz güven kazanıyor. Yapmış olduğu uçağı evine götürüyor 'bunu ben yaptım' diyor öz güven kazanıyor. Çağımızda dikkat eksikliği diye bir hastalık çıktı. Bilgisayarları tabletleri, cep telefonlarını o dikdörtgenleri çocuklarımızın eline veriyoruz hapsediyoruz. Çocuklarımız burada dikkat etmeyi, çalışmayı öğreniyorlar" dedi.

"Sabretmesini öğreniyor"

Model uçak sayesinde öğrencilerin sabretmeyi öğrendiklerini, el becerilerinin geliştiğini ifade eden Özçelik, "Sabırlarını burada terbiye ediyorlar. Bir, iki günlük bir çalışma için gelmiyorlar. Yıl boyunca geliyorlar ve sabrederek sonunda da bir ürün elde edip evlerine götürüp 'bu benim eserim' diyor. Arkadaşlarından bir farkındalığı oluyor. Biz modelcilikte hep milimetre kullanırız bizde santimetre yoktur. Burada öğrencilerimiz santimetre ve milimetre arasındaki ilişkiyi kavrıyorlar. Çocuklara öz güven geliyor. Modelcilik çocukların ortaokul ve lise eğitimlerinde de faydalı oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerde model uçak yapmayı çok sevdiklerini ifade ederek derslerindeki başarılarının arttığını söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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