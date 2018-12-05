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Rusya'dan Türkiye'den narenciye ithalatı açıklaması

Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.
05 Aralık 2018 22:22
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Rusya'dan Türkiye'den narenciye ithalatı açıklaması

Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den yetkililerle narenciye ticaretine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bazı ihlallerin saptandığı öne sürülen açıklamada, "Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde 5 Aralık itibarıyla sevkiyat öncesi kontrole başlanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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