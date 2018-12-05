|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Rusya'dan Türkiye'den narenciye ithalatı açıklaması
Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.
Rusya'nın, Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bugünden itibaren sevkiyat öncesi kontrole başladığı bildirildi.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den yetkililerle narenciye ticaretine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde bazı ihlallerin saptandığı öne sürülen açıklamada, "Türkiye'den ithal edilen narenciye ürünlerinde 5 Aralık itibarıyla sevkiyat öncesi kontrole başlanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.
Bu haber 506 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI