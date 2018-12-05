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HDP: 3 büyükşehirde CHP ve İyi Parti'yi destekleyebiliriz
Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini ve CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.
Artık Gerçek sitesinden Derya Okatan'ın Buldan'la yaptığı söyleşide, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, AK Parti'nin geriletilmesi CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.
3 büyük kentten aday çıkmayabilir
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi.
"CHP-İYİ Parti adayını destekleyeceğiz'
'Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.
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