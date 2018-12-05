Antalya'da içme suyuna zam yok

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın halen Türkiye'nin en ucuz su tarifesini kullanan büyükşehirlerinden biri olduğunu belirterek, 2019 yılında da su tarifelerinde artışa gidilmeyeceğini açıkladı.

ASAT Genel Kurul Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleşti. Seçimlerden önceki son genel kurulun açılışında konuşan Başkan Türel, ASAT'ın 5 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. ASAT'ın Büyükşehir Yasası ile belediye sınırının 10 kat büyümesine rağmen muhteşem başarılara imza attığını kaydeden Türel, "İçme suyu hattı olarak 581 milyon 556 bin 308 TL harcamışız ve aşağı yukarı 4 milyon 510 bin 53 metre içme suyu hattı döşemişiz.316 milyon 823 bin 275 TL harcayarak 1 milyon 121 bin 967 metre kanalizasyon hattı döşemişiz. 234 milyon 725 bin 633 lira harcayarak, 225 bin 821 metre yağmur suyu drenaj kanalı yapabilmişiz. Yine 437 milyon 479 bin 412 lira harcayarak 32 adet arıtma tesisimizi rehabilite etmişiz" dedi.

GÖREV ALANI ARTTI PERSONEL GİDERİ AZALDI

ASAT personelini fedakarca çalıştığını belirten Başkan Türel, "2013 yılında ASAT'taki bir personel 1.60 kilometrekareye hizmet veriyordu. Bugün ise 1 personel 7.76 kilometrekareye hizmet ediyor. Yani bir personelin hizmet ettiği coğrafya neredeyse 6 kat artmış. Tabi personel giderlerimiz de bütçemizin içerisinde daha da gerilemiş. Personel harcaması 2013 yılında ASAT bütçesinin 28.13'üne tekabül ederken, bugün 23.67'ye gerilemiş. Yani personel 6 kat daha fazla alana hizmet eder hale gelirken, personel harcaması bütçe için de yaklaşık yüzde 5'lik bir oranda gerilemeye gitmiş" diye konuştu.

Türel, ALO 185 hattının personel sayısını artırarak 24 saat hizmet verir hale getirdiklerini, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren 2 milyon 344 bin 514 kişinin bu hatta talebini ilettiğini anlattı.

ANTALYA EN UCUZ SU KULLANAN İLLERDEN

Maliyetlerin ciddi şekilde artmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı su tarifelerinde hiçbir artışa gitmeyeceğini kaydeden Menderes Türel, "Bazı belediyelerin indirime gittiği, bizim niye gitmediğimiz gibi bir soru geliyor. O bazı belediyelerdeki indirilmiş fiyatlar şu andaki bizim su fiyatı tarifemizin 3 misli 4 misli. Türkiye'nin en ucuz su tarifesini kullanan illerinden bir tanesi Antalya'dır. Bununla övünüyoruz" diye konuştu.

'SUYU EN UCUZ BIRAKTIK EN PAHALI DEVRALDIK'

2004 senesinde ilk görevi devraldığında Antalya'nın Türkiye'nin su tarifesini en pahalı kullanan şehri olduğunu kaydeden Türel, şunları kaydetti:

"O zaman söz vermiştik. Yüzde 30 suda indirim yapacağız demiştik. Gelir gelmez yüzde 30 indirim yaptık. Hatta KDV indirimleriyle birlikte o dönemde yüzde 62'leri sağlayan bir indirim yaptık. Antalya'yı suyu en pahalı kullanan şehir iken, suyu en ucuz kullanan şehir haline getirdik. 2009 yılında Antalya'yı yine Türkiye'nin suyu en ucuz kullanan illerinden bir tanesi olarak bıraktık. 5 sene sonra yeniden göreve geldiğimizde maalesef Antalya'yı yine suyu en pahalı kullanan illerden bir tanesi olarak bulduk. Şu anda Antalya'yı yine Türkiye'nin en ucuz su tarifesi kullanan şehirlerin içerisi yaptık."

SUYA ZAM YOK

Antalya'da suyun diğer şehirlere göre daha ucun olduğunu kaydeden Menderes Türel, 2019 yılında da su tarifesinde artış yapmayacaklarını söyledi. CHP'li meclis üyelerinin, '2019'un sonuna kadar zam yapmamayı taahhüt ediyor musunuz?' sorusu üzerine Türel, "Biz ne zaman en ucuz bıraktıysak geldiğimizde en pahalı bulduk. 2009'da da 2004'te de suyu Antalya'nın Türkiye'de en pahalı kullanan tarifeleri olarak CHP'den devraldık. En ucuzu haline getirdik. Bizde en ucuzu yapmak, sizde ise en pahalısı yapmak gibi bir alışkanlık var. Önemli olan sizin artış yapmayacağınızı söylemeniz. Bizim ne yapacağımız ortada. 2019'da iktidara geldiğinizde 31 Aralık 2019'a kadar zam yapmayacağız, taahhüt ediyorum" dedi.

İŞLETME GİDERLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Menderes Türel, Antalya'da ilçeler ve mahallelerdeki 207 bin 711 abonenin ise suyun tonunu 1 liranın altında kullandığını vurguladı. Başkan Türel, Antalya'da suyu 1 liranın altında kullanan abone sayısının Isparta ve Burdur'un toplam abone sayısından daha fazla olduğunun altını çizdi. Başkan Türel, "2018 yılı enflasyonu yüzde 25, elektrik fiyat artışı yüzde 58, personel giderlerimizde yüzde 14'lük artış olmuş biz bütün bunlara rağmen suya bir kuruş zam yapmıyoruz. 2014 yılında ASAT'ı devir aldığımızda gelirimizin yüzde 44'ü işletme giderlerine harcanıyordu. 2018 yılında bizim işletme giderlerimiz yüzde 44'ten yüzde 27'ye düştü. Rakamlar yalan söylemez" diye konuştu

YATIRIMLARIN YÜZDE 100'E YAKINI ÖZ KAYNAKTAN

200 milyon liralık yatırım da bu dönemde 800 milyona çıktığını belirten Türel, "4 katı artmış. Gelirimiz içerisindeki yatırım bütçemiz 2011'de yüzde 31 iken 2019 taslak bütçemizde yüzde 58'e yükselmiş. 2017'de yüzde 51 olarak gerçekleşmiş. İnşallah bu sene de yatırım bütçemizin sene sonu itibariyle 50'lik rakamı aşacağını düşünüyoruz. 2013'te yüzde 31 olan yatırım bütçemizin yüzde 73'ü krediyle karşılanmış. Yani borçlanarak yatırım yapılmış. Kalan yüzde 27'si öz kaynakla yapılmış. Biz yatırım bütçesini yüzde 31'den yüzde 50'ye taşıyorken, yaptığımız yatırımı yüzde 80-90 mertebesinde, neredeyse yüzde 100'ünü öz kaynakla yapıyoruz. Yani 2013'ün tam tersine dönmüş. Bu hepimizin başarısı, bu meclisin başarısı. Övünün bunlarla, gurur duyun" diye konuştu.

600 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİK

Genel Kurul'da borçlanmayla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Türel, şunları aktardı:

"Biz ASAT'ı 513 milyon 637 bin TL ile borç devralmışız. 6360 sayılı yasa gereği ilçe belediyelerinin de su kanalizasyon borcu ASAT'a devroldu. Türkiye'de ilçe belediyelerinden en yüksek borç alan altyapı kurumu ASAT oldu. İlçelerden 343 milyon 298 bin TL borç devralmışız. Kumluca hariç her ilçe belediyesinden borç devralmışız. Biz göreve geldiğimizde ASAT'ın ilçelerle birlikte 856 milyon 925 bin TL bir borcu varmış. Bu dönem toplamda 600 milyon civarında bir borç ödemişiz. Tabi biz de bu arada borçlanıyoruz, nihai borca da gireceğiz. Şu andaki borcumuz 1 milyar 135 milyon 434 bin TL. ASAT'ın yapmış olduğu yatırım miktarı ise 5 senede 800 milyon liranın üzerinde. Bizim şu anda bütçemize göre 1.5 kat borçlanma limiti hesabıyla faiz dahil borçlanılabilir limitimiz 232 milyon TL. Ama biz bugün 150 milyon TL bir borçlanma yetkisini meclisimize arz ediyoruz. Bu yüzden 150 milyon TL'lik borçlanmayı yatırım ihtiyacı olması halinde bir nakit sıkıntısına düşmemek için ihtiyaten istiyoruz. Tedbiren aldığımız bir borçlanma yetkisi. Biz bir tek kişiye Demre Yavu'da Fatma Nine'nin dağın başındaki evine su çekiyoruz. Bazen beni eleştiriyorlar dağın başında tabelası var diye ben hizmetimin olduğu yerlerde tabela koyuyorum. Oralara hizmet gidiyor ki tabela var oralarda."