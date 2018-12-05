1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi

SİVAS'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Buğra Çetin'in geçen 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.
05 Aralık 2018 22:30
Yazdır
Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi

SİVAS'ta yaşadığı evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Buğra Çetin'in (28) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Buğra Çetin'in geçen 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi Buğra Çetin'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi, ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları Buğra Çetin'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Buğra Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün hastanede otopsi işlemi gerçekleştirilerek, Çetin'in vücudundan alınan doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Buğra Çetin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Buğra Çetin'in geçen 30 Kasım'da annesi Afife Çetin'i kaybettiği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,534 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
06 Aralık 2018 06:30		 Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
06 Aralık 2018 02:15
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
06 Aralık 2018 01:02		 Yağmur sebebi ile çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi
06 Aralık 2018 00:53
Jandarmadan anlamlı etkinlik
06 Aralık 2018 00:47		 Önce kıbleyi ayarladı sonra namaz kıldı
05 Aralık 2018 23:18
Liseli Celil, 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı
05 Aralık 2018 22:34		 Öğrencilerin jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü
05 Aralık 2018 21:36
Kampanyayı duyan okula koştu
05 Aralık 2018 20:33		 15 yaşındaki İrem uykusundan uyanmak istiyor
05 Aralık 2018 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
6 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Jandarmadan anlamlı etkinlik
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
İtirafçılar, örgütteki sapkınlığı bir bir anlatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 2
ahmet düverioğlu 1
Canı Çekmek 3
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 2
blue bells 4
beyaz diş 1
pavel kaderabek 4
uyku ilacı kullanmak 1
geç saatte çikolata yemek 10
bel tutulması 2
SON İLANLAR
Gümüşhane - Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam