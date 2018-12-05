1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liseli Celil, 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı

SİVAS'ta lise öğrencisi Celil Kaşkaya (17), güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kullandığı yerli üretim 'Ejder Yalçın' adlı zırhlı aracın maketini yaptı.
05 Aralık 2018 22:34
Yazdır
Liseli Celil, 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı

SİVAS'ta lise öğrencisi Celil Kaşkaya (17), güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kullandığı yerli üretim 'Ejder Yalçın' adlı zırhlı aracın maketini yaptı.

Sivas'ta özel bir lisede okuyan ve Yurdagül-Cemil Kaşkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Celil Kaşkaya, 6 yıldır hobi amaçlı araç maketleri yapıyor. Kaşkaya, son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda ön safhalarda yer alan, yerli üretim 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı.

Çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyleyen Kaşkaya, "Daha önce elektriğe ilgim vardı. Elektrik motoru ile yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Son altı yılda da maket işine girdim. İlk maketimi internette gördüğüm bir maketten etkilenerek, yaptım" dedi. Maketlerinde mukavva karton kullandığını belirten Kaşkaya, "Mukavva kartonu dışında elektrik olarak ledler, kablolar kullanıyorum. Mukavvanın en ufak şeklini bile elimle veriyorum. Bir tek lastiklerde plastik veya kauçuk kullanıyorum" diye konuştu. Terörle mücadeledeki önemi ve yerli üretim olması nedeniyle Ejder Yılmaz'ın maketini yapmaya karar verdiğini kaydeden Kaşkaya, "Bu aracın maketini neden yapmayayım diye bir duygu uyandı içimde. Ayrıca bu araç bizi gururlandırıyor da. Yabancı ülkelerin araçlarına baktığımız zaman bizim aracımız da onların arkasında kalmıyor ve hatta önlerine geçtiği araçlar bile var. Ben de bu nedenle hoşuma giden aracın maketini yapmak istedim. Yapımı ortalama 6 ay sürdü. Altı ayda haftanın üç günü çalıştım. Bazen gece yarılarına kadar çalıştığım oldu. Gerçeğinde ne var bire bir yapmaya çalıştım. Aynısı oldu mu dersek, dış olarak belki bire bir aynısı olabilir, iç olarak tüm fotoğrafını bulamıyorum. Bulabildiğim fotoğraflara göre içini de benzetmeye çalıştım" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,206 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
06 Aralık 2018 06:30		 Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
06 Aralık 2018 02:15
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
06 Aralık 2018 01:02		 Yağmur sebebi ile çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi
06 Aralık 2018 00:53
Jandarmadan anlamlı etkinlik
06 Aralık 2018 00:47		 Önce kıbleyi ayarladı sonra namaz kıldı
05 Aralık 2018 23:18
Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi
05 Aralık 2018 22:30		 Öğrencilerin jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü
05 Aralık 2018 21:36
Kampanyayı duyan okula koştu
05 Aralık 2018 20:33		 15 yaşındaki İrem uykusundan uyanmak istiyor
05 Aralık 2018 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
6 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Jandarmadan anlamlı etkinlik
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
İtirafçılar, örgütteki sapkınlığı bir bir anlatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorla güzellik olmaz 1
tuğba kuruyemiş 1
geç saatte çikolata yemek 10
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
özgür çek 12
trendyol 4
beyaz diş 1
jan koller 2
hakiki tosun paşa benim 6
hatasız kul olmaz 5
SON İLANLAR
Gümüşhane - Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam