|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Motorine 8 kuruş zam!
Motorinde zam sürprizi... Dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatı arttı. Bu gece yarısı motorinde 8 kuruşluk zam gündeme geldi. Zam yerine ÖTV'de 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak.
Olcay Aydilek
Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor. Fiyatlar, önce düştü. Motorinde, 8 kuruş indirim yapıldı. Son 1 ayda motorin fiyatı, 44 kuruş düştü.
KUR YÜKSELDİ
Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı. Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.
ÖTV'DEN İNDİRİM YAPILACAK
"Eşel mobil" uygulaması gereğince motorinin ÖTV'sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.
Bu haber 20,825 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI