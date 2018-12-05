Motorine 8 kuruş zam!

Olcay Aydilek

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor. Fiyatlar, önce düştü. Motorinde, 8 kuruş indirim yapıldı. Son 1 ayda motorin fiyatı, 44 kuruş düştü.

KUR YÜKSELDİ

Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı. Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

ÖTV'DEN İNDİRİM YAPILACAK

"Eşel mobil" uygulaması gereğince motorinin ÖTV'sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.