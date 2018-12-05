1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motorine 8 kuruş zam!

Motorinde zam sürprizi... Dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatı arttı. Bu gece yarısı motorinde 8 kuruşluk zam gündeme geldi. Zam yerine ÖTV'de 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak.
05 Aralık 2018 22:46
Yazdır
Motorine 8 kuruş zam!

Olcay Aydilek

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor. Fiyatlar, önce düştü. Motorinde, 8 kuruş indirim yapıldı. Son 1 ayda motorin fiyatı, 44 kuruş düştü.

KUR YÜKSELDİ

Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı. Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi.

ÖTV'DEN İNDİRİM YAPILACAK

"Eşel mobil" uygulaması gereğince motorinin ÖTV'sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 20,825 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zeytinyağı fiyatı dibe vurdu
05 Aralık 2018 19:25		 Irak pazarı daraldı, domates fiyatları düştü
04 Aralık 2018 21:38
Merkez Bankası'ndan 'eksi enflasyon' değerlendirmesi
04 Aralık 2018 11:23		 Adana'da su faturalarında yüzde 10 indirim
03 Aralık 2018 20:11
Enflasyon zirveden düşüşe geçti
03 Aralık 2018 14:50		 Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
03 Aralık 2018 10:45
Kasım ayının zam şampiyonu; kuru soğan
03 Aralık 2018 10:23		 Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
03 Aralık 2018 10:00
Kasım'da zam şampiyonu soğan oldu
02 Aralık 2018 16:59		 Hamsi fiyatlarında düşüş
02 Aralık 2018 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
6 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Jandarmadan anlamlı etkinlik
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
İtirafçılar, örgütteki sapkınlığı bir bir anlatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 2
ahmet düverioğlu 1
Canı Çekmek 3
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 2
blue bells 4
beyaz diş 1
pavel kaderabek 4
uyku ilacı kullanmak 1
geç saatte çikolata yemek 10
bel tutulması 2
SON İLANLAR
Gümüşhane - Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam