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Konya'da 'çakar ve siren' yasaklandı
05 Aralık 2018 22:58
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Konya'da 'çakar ve siren' yasaklandı

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak bir genelge ile kentteki kamu kurumlarına ait araçlarda, 'çakar' diye isimlendirilen tepe lambası ve sirenleri amacı dışında kullanıldıkları gerekçesiyle yasakladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentteki kamu kurumu ve kuruluşlarına, çakar diye isimlendirilen tepe lambası ve sirenler ile ilgili bir genelge gönderdi. Genelgede, özellikle makam aracı olarak kullanılan hizmet araçlarında bulunan çakar lamba ve siren gibi ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının amacı dışında kullanıldığı için yasaklandığı bildirildi. Genelgede, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan geçiş üstünlüğü bulunan araçlar haricindeki tüm araçlarda amacı dışında ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanılması yasaklanarak, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce de gerekli denetimlerin yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi" istendi.
DHA
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