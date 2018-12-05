1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım

Soylu, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayı bırakacağım" diyerek yanıt verdi.
05 Aralık 2018 23:08
Yazdır
Bakan Soylu: Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 soruya yanıtladı.

Bakan Soylu, "Kızımla bir ajans kurmak istiyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Rahmetli dedem derdi, 'Ölmezsek sağ kalırsak.' diye. Siyaset düşünmüyorum, mümkünse de var olan en kısa zamanda siyasetten farklı bir hayata geçmenin kendim için doğru olacağını düşünüyorum. En kısa zaman ne zamansa. Mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım. Ama kendisi ne kadar yapar, kendilerinin kararıdır ama benim böyle bir kararım var. Kızım üniversiteyi inşallah bitirecek. Yani onun böyle bir hayali yok da benim var; onunla beraber bir ajans kurmak istiyorum. Ben iyi bir kampanyacıyım, bu konularda yeteneğim de çok yüksektir. Metin yazma konusunda da yeteneğim var. Kızımla ilgili böyle bir hayalim var."

Taksicilere dair yaşanan sorunları çözmek için çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1. 5 ay önce bizim kendi görev alanımız içerisinde bir genelge yayınladık. Bugüne kadar da 10 bin taksi denetledik. Hem ekim hem kasım ayında denetimler ortaya koyduk. Aralık, ocak, şubatta da yapacağız. Ama bizim yaptığımız yöntem yeni bir yöntem; gizli müşteri yöntemi. Aslında var olan bir yöntemdir, araştırma şirketleri bunu çok kullanırlar. Bu yöntem şudur; gizli müşteri araca biniyor, 'Beni şuraya götürür müsünüz?' diyor. 'Hayır, götüremem.' diyor veya araçta sigara içiyor, alkol içiyor, yüksek sesle müzik açıyor. Bunu disipline edeceğiz. Bunu en çok isteyen de şoförlerin ve taksicilerin bağlı oldukları esnaf odaları. Ama bunda sorumlu olan sadece biz değiliz. Belediyeler elini taşın altına koyacaklar. Eğer ellerini taşın altına sokmazlarsa bundan sonra onlara da yönelik adımlar atacağız. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi biz yapıyoruz ama bu görev aslında belediyelerin asli görevidir. Vatandaşımız en konforlu taksiye seyahat etmek durumundadır. Bunu sağlamazsak kusurlu olan biziz ama belediyeler de aynı kusur ve kabahatin içerisindeler. Vatandaşımız merak etmesin bunu düzelteceğiz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,545 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
06 Aralık 2018 03:57		 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
06 Aralık 2018 01:47
6 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
06 Aralık 2018 00:01		 'Hadi canım sen de' diyebilecek bir konumdayız
05 Aralık 2018 23:58
Vali Zorluoğlu'ndan Vanlılara veda
05 Aralık 2018 23:33		 İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl birlikte sahne aldı
05 Aralık 2018 23:13
Meral Akşener: CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz
05 Aralık 2018 22:54		 İSKİ'den açıklama
05 Aralık 2018 22:38
Antalya'da içme suyuna zam yok
05 Aralık 2018 22:26		 HDP: 3 büyükşehirde CHP ve İyi Parti'yi destekleyebiliriz
05 Aralık 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
6 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Jandarmadan anlamlı etkinlik
Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da yakalandı
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
İtirafçılar, örgütteki sapkınlığı bir bir anlatıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zorla güzellik olmaz 1
tuğba kuruyemiş 1
geç saatte çikolata yemek 10
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 4
özgür çek 12
trendyol 4
beyaz diş 1
jan koller 2
hakiki tosun paşa benim 6
hatasız kul olmaz 5
SON İLANLAR
Gümüşhane - Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam