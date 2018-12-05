Bakan Soylu: Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 soruya yanıtladı.

Bakan Soylu, "Kızımla bir ajans kurmak istiyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Rahmetli dedem derdi, 'Ölmezsek sağ kalırsak.' diye. Siyaset düşünmüyorum, mümkünse de var olan en kısa zamanda siyasetten farklı bir hayata geçmenin kendim için doğru olacağını düşünüyorum. En kısa zaman ne zamansa. Mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım. Ama kendisi ne kadar yapar, kendilerinin kararıdır ama benim böyle bir kararım var. Kızım üniversiteyi inşallah bitirecek. Yani onun böyle bir hayali yok da benim var; onunla beraber bir ajans kurmak istiyorum. Ben iyi bir kampanyacıyım, bu konularda yeteneğim de çok yüksektir. Metin yazma konusunda da yeteneğim var. Kızımla ilgili böyle bir hayalim var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Sayın Recep Tayyip Erdoğandan sonra siyaset yapmayı bırakacağım" diyerek yanıt verdi. pic.twitter.com/LoTC93O8X2 MemurlarNet (@memurlarnet) 5 Aralık 2018

Taksicilere dair yaşanan sorunları çözmek için çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1. 5 ay önce bizim kendi görev alanımız içerisinde bir genelge yayınladık. Bugüne kadar da 10 bin taksi denetledik. Hem ekim hem kasım ayında denetimler ortaya koyduk. Aralık, ocak, şubatta da yapacağız. Ama bizim yaptığımız yöntem yeni bir yöntem; gizli müşteri yöntemi. Aslında var olan bir yöntemdir, araştırma şirketleri bunu çok kullanırlar. Bu yöntem şudur; gizli müşteri araca biniyor, 'Beni şuraya götürür müsünüz?' diyor. 'Hayır, götüremem.' diyor veya araçta sigara içiyor, alkol içiyor, yüksek sesle müzik açıyor. Bunu disipline edeceğiz. Bunu en çok isteyen de şoförlerin ve taksicilerin bağlı oldukları esnaf odaları. Ama bunda sorumlu olan sadece biz değiliz. Belediyeler elini taşın altına koyacaklar. Eğer ellerini taşın altına sokmazlarsa bundan sonra onlara da yönelik adımlar atacağız. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi biz yapıyoruz ama bu görev aslında belediyelerin asli görevidir. Vatandaşımız en konforlu taksiye seyahat etmek durumundadır. Bunu sağlamazsak kusurlu olan biziz ama belediyeler de aynı kusur ve kabahatin içerisindeler. Vatandaşımız merak etmesin bunu düzelteceğiz."