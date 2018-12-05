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İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl birlikte sahne aldı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali-Bin Yılın Ozanları " konserinde sahne aldı.
05 Aralık 2018 23:13
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İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl birlikte sahne aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Yavuz Bingöl-Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erdi.

Konser öncesi 'Halk Müziği Çalgıları Sergisi'ni gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilk kez düzenlenen festivalin ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla süreceğini söyledi.

5 Kasım'da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. 'İrfani Türküler' isimli konserde Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı.

Kalın ve Bingöl'ün sahne performansı dinleyicilerden tam not aldı.
DHA
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