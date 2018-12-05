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NASA, Mars'taki kum tepelerini görüntüledi

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış çok amaçlı uzay sondası Mars Keşif Avcısı (MRO), kızıl gezegendeki T ve V harfi şeklindeki kum tepeciklerini görüntüledi.
05 Aralık 2018 23:28
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NASA, Mars'taki kum tepelerini görüntüledi

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.

Kızıl gezegendeki kum tepeciklerini görüntüleyen bilim insanları T ve V harflerine benzeyen yapıları yakından inceliyor.

MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili.

Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.

DHA
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