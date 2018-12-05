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Vali Zorluoğlu'ndan Vanlılara veda

AK Parti'nin Trabzon'da büyükşehir belediye başkan adayı gösterdiği Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, düzenlenen programla Vanlılara veda etti
05 Aralık 2018 23:33
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Vali Zorluoğlu'ndan Vanlılara veda

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van'da yeni katı atık tesisi için proje hazırladıklarını ve ihalesini yaptıklarını belirterek, "Mevcut vahşi depolama alanı kapatılarak yeşil alan haline getiriliyor. Başka bir alanı da fermantasyon, ayrıştırma tesisleriyle, ilçelerde transfer istasyonlarıyla modern tesisi Van'a kazandırıyoruz. Maliyeti 150 milyon lira." dedi.

AK Parti'nin Trabzon'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Zorluoğlu için Van'da veda programı düzenlendi.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Zorluoğlu, Van'a belli süre görev yapmak için geldiğini ancak sürekli Van'da kalacakmış gibi hizmet etmeye gayret ettiğini söyledi.

Son 2 yıl içinde kentte yılların ihmal edilmiş sorunlarına müdahale ederek çözümler ürettiklerini, bin 500 kilometrenin üzerinde yol yaptıklarını, prestij caddeler oluşturduklarını anlatan Zorluoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi ile gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirdiklerini, geçen yıl 250'ye yakın okulu onardıklarını, çocukların ayaklarının çamura değmesini engellediklerini vurguladı.

- "Çevreciyim demekle çevreci olunmuyor"

Zorluoğlu, geçen yıl temmuz ayında göreve başladığında Van'ın kanalizasyonunun yüzde 75'inin arıtılmadan Van Gölü'ne deşarj edildiğini kaydederek, bu gerçeğin Türkiye'nin en büyük illerinden biri olan Van'a yakışmadığının altını çizdi.

Bu sorunu gidermek için proje hazırladıklarını, kaynağını da temin ederek yeni arıtma tesisi yapımına başladıklarını belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Proje 2020'de tamamlandığında Van'ın 2050 yılına kadar atık su meselesi bütünüyle çözülmüş olacak. Bu Van için, Van Denizi için hayati projeydi. Bu projenin toplam bedeli 100 milyon liradır. Çevreciyim demekle çevreci olunmuyor. Çevre, gerekli altyapılar yapılarak korunabiliyor. Van'da çöpler şu anda vahşice depolanıyor. Orada yangınlar çıkıyor, çevreye kötü kokular yayılıyor, çevre ve insan sağlığı bakımından ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir sunum yaptı. O sunumda 30 büyükşehir belediyesinin katı atık tesisi var mı, yok mu slaytta gördük. 30 büyükşehirin 28 tanesinde düzenli depolama alanı var, iki tanesinde yok. Bunlardan bir tanesi Van diğeri Diyarbakır. Bilmiyorum, bu size bir şey ifade ediyor mu? Yeni katı atık tesisi için projeyi hazırladık, ihalesini yaptık. Mevcut vahşi depolama alanı kapatılarak yeşil alan haline getiriliyor. Başka bir alanı da fermantasyon, ayrıştırma tesisleriyle, ilçelerde transfer istasyonlarıyla modern tesisi Van'a kazandırıyoruz. Maliyeti 150 milyon lira. Belediye bütçesinden para çıkmadı. Yap işlet devret modeliyle 25 yıllığına verdik. Ayrıca üretilen enerjiden 5 milyon lira pay verilecek."

Vanlılar için bir hayal olan Akdamar Adası'na gölün altından hat çekerek tatlı su götürdüklerini aktaran Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" olarak tarif ettiği yeni anlayışın birçok örneğini gösterdiklerini dile getirdi.

Vali Zorluoğlu, konuşmasının ardından programa katılanlara teşekkür ederek, tek tek vedalaştı.

Programa, Vali Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Kazankaya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı
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