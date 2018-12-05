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İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında değişiklik

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak.
05 Aralık 2018 23:38
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İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar ilgili belediyelerden tahsil edilecek. Bu kapsamda 320 milyon lira gelir sağlanacak.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin hazırlanan bilgi notunda, düzenlemenin kapsamı, gelir ve giderine ilişkin tespitler yer aldı.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulması düzenlemesi 2017'de 6, bu yıl da 9 mükellefi kapsayacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik amacıyla ödenen ücretin gelir vergisinden istisnasına ilişkin hüküm, gelir vergisinden istisna tutulan ücretler kapsamında yeniden düzenleniyor. 30 bin kişiyi kapsayacak bu düzenleme ile 375 milyon lira gelir bekleniyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaki ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançları gelir vergisinden istisna tutan ve 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor. Bu uygulama kapsamında, 2019 yılı için vazgeçilen gelir tutarının 25 milyon lira olması öngörülüyor.

Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Kullanılan bu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak. Düzenlemeyle 5,1 milyon lira gelirden vazgeçiliyor.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğindeki 17 uzman, kariyer uzmanlığına geçirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip 7 kişinin, hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak amacıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılacak.

41 devlet üniversitesinin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, belirli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenebilecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden 23 milyon 643 bin 108 lira aktarılacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı, "hizmet akdine tabi" olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak. 2017 yılı verileriyle yapılan çalışmalara göre, yıllık yaklaşık 12 bin 500 kişi işsizlik ödeneğine hak kazanmak için gerekli diğer şartları taşımalarına karşın, son 120 günde devamsızlıkları bulunması sebebiyle ödenekten yararlanamadı. Söz konusu düzenlemeyle İşsizlik Sigortası Fonu'na yıllık ilave 92 milyon 500 bin lira maliyet oluşması bekleniyor.

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksi'ne göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmamasını öngören düzenleme kapsamında vergi kaybı olmayacağı değerlendiriliyor.

Teklife göre, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, "bakmakla yükümlü olunan kişi" kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemeden 10 bin 951 kişinin faydalanması bekleniyor.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. Yıl sonunda 103 bin kişinin yararlanması beklenen uygulamanın devlete maliyeti 2019'da 58 milyon, 2020'de 42 milyon, 2021'de ise 38 milyon lira olmak üzere toplamda 138 milyon lira olacak.

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Düzenlemeyle 900 milyon lira gelirden vazgeçiliyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak. Bu kapsamda 7 milyon 410 bin litre kaçak akaryakıttan gelir elde edilecek.

Yeni gelir kalemi de oluşturulan düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar ilgili belediyelerden tahsil edilecek.

Uygulama, devletin kasasına 320 milyon lira gelir getirecek.
Anadolu Ajansı
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