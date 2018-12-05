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MGK'daki 17 uzman, kariyer uzmanlığına geçirilecek
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğindeki 17 uzman, kariyer uzmanlığına geçirilecek
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin hazırlanan bilgi notunda, düzenlemenin kapsamı, gelir ve giderine ilişkin tespitler yer aldı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğindeki 17 uzman, kariyer uzmanlığına geçirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip 7 kişinin, hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak amacıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılacak.
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