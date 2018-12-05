Sakarya'da üretilen her 5 araçtan 4'ü ihraç edildi

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'da, yılın 10 aylık döneminde üretilen yaklaşık 246 bin aracın yüzde 84'üne denk gelen 208 bin 21'i ihraç edildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'ten sonra 4 milyar 621 milyon dolarla ihracat sıralamasında 7'nci sırada bulunan Sakarya, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına katkı sağladı.

Kent, yılın 10 aylık döneminde taşıt araçları ihracatındaki payını geçen yıla oranla yüzde 5 artırırken, üretilen her 5 araçtan 4'ü yurt dışına gönderildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın 10 aylık döneminde kentte en çok ihracat 4 milyar 303 milyon dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Günde 807 araç üretildi

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da 212 bin 673 otomobil, 304 küçük kamyon, 44 kamyonet, 362 otobüs, bin 77 midibüs, 31 bin 135 traktör olmak üzere toplam 245 bin 595 taşıt aracı üretildi. Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'deki toplam araçı üretiminin yüzde 18,4'ünü karşılayan kent, günde 807 araçla üretime önemli oranda katkı sağladı.

Sakarya, geçen yıla kıyasla araç ihracatındaki payını da artırdı. Kentteki firmalar tarafından geçen yıl üretilen 271 bin 619 aracın yüzde 79'una denk gelen 214 bin 655'i ihraç edilirken, bu yıl üretilen yaklaşık 246 bin aracın yüzde 84'üne denk gelen 208 bin 21'i yurt dışına gönderildi.

Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı da son 2 yılda yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Toyota, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Türk Traktör'ün ihracatında artış

Kentteki 3 firmanın ocak-ekim dönemindeki toplam üretim performansı, geçen yılın aynı dönemine göre 245 bin 595'le yüzde 9, ihraç edilen taşıt adedi de 208 bin 21 ile yüzde 3 geriledi.

Yılın 10 aylık periyodundaki üretim hacmi 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 düşüşle 31 bin 135'e gerileyen Türk Traktör'ün, 2017'nin ocak-ekim döneminde 10 bin 297 olan ihracatı yüzde 13'lük artışla 11 bin 788'e yükseldi.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, 10 aylık dönemde Arifiye'deki fabrikasında 212 bin 673 otomobil üretirken, Otokar 304 küçük kamyon, 44 kamyonet, 362 otobüs, bin 77 midibüsü banttan indirdi.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla ve Toyota C-HR modellerini üreten Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 92'sine denk gelen 195 bin 679 aracı ihraç etti.

"İhracatta daha fazla artış yakın gelecekte mümkün"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin otomotiv geçmişinin 100 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Türkiye'nin önemli otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın, geçmişten gelen gücü, kıymetli iş gücü, coğrafi konumu, liman ve demir yolu yatırımları, altyapısı ve teknoloji birikimiyle otomotiv sektöründe önemli bir cazibe merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu konuda emeği geçen her çalışanın alın teri, çok değerli bizim için. Kentin Türkiye otomotiv sanayi üretimindeki payını artırmaya yönelik rol üstlenen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya'nın otomotiv sanayisinde var olan dağınık gücünün yeni planlamalar ve iş birlikleriyle daha güçlü noktaya taşınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yatırımlarla ihracatta daha fazla artış yakın gelecekte mümkün. Sadece otomobil değil, diğer ihracat kalemlerinde de artış hedefliyoruz. Odamızda bununla ilgili önemli çalışmalar var."