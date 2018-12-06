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Yağmur sebebi ile çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağan yağmur sebebi ile yol kenarında bulunan 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.
06 Aralık 2018 00:53
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Yağmur sebebi ile çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağan yağmur sebebi ile yol kenarında bulunan 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Duvar altında kalan 2araç hasar büyük ölçüde hasar görürken, bir çocuk göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yağmur sebebi ile cadde üzerinde bulunan 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Yol kenarından park halinde olan İsken Y. isimli vatandaşa ait 34 NJ 9764 plakalı otomobil ile İbrahim Ç.'ye ait 41 E 5120 plakalı minibüste büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, caddeden geçen bir çocuk çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından caddede güvenlik önlemi alındı. Çöken duvarın altında kalan vatandaşların olabileceği ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yıkılan duvarın altında kalan vatandaşların olmadığı tespit edildi.

Duvar altında kalan araçların çekici yardımı ile kaldırılacağı öğrenilirken ekipler bölgede yaşanabilecek bir çökmeye karşı geniş alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
İhlas Haber Ajansı
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