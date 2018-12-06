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Hatay Havalimanı sulara teslim oldu
Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havalimanını su bastı.
Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havalimanını su bastı. Havalimanının çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu.
Hatay'da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalışıldı.
Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.
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