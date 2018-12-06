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Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
Ardahan'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
Ardahan'da akşam saatlerinde sis etkili oldu. Etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kentte görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Erzurum Ayhan: Ardahan kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda da aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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