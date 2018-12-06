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Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Terörle mücadele kapsamına giren suçlara bakmak üzere Diyarbakır, İzmir ve Malatya'da 5 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi.
06 Aralık 2018 03:57
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Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Terörle mücadele kapsamına giren suçlara bakmak üzere Diyarbakır, İzmir ve Malatya'da 5 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin terörle mücadele kapsamına giren suçlara bakan ihtisas mahkemelerine 5 ağır ceza mahkemesinin daha eklenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin daha önceki kararlara dayanılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara, ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkemelerin iş yoğunlukları, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talep doğrultusunda, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Diyarbakır 11, İzmir 20, 21, 22 ve Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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