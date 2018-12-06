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Yaralı adam kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İsmail Ç'ye motor çarptı. Kanlar içinde yere yığılan yaşlı adama yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansta başka bir hasta olduğu için alınmayan yaşlı adam başka ambulans gelmeyince bir kamyonetin açık kasasına konularak hastaneye götürüldü
06 Aralık 2018 06:10
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Yaralı adam kamyonetin kasasında hastaneye kaldırıldı

Kaza dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İsmail Ç'ye, M.D. kontrolündeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İsmail Ç. kanlar içinde yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durdurarak yardım istedi. DHA'nın haberine göre; İsmail Ç'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, başka bir hastaları olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamadı.

Sağlık ekipleri ve vatandaşlar İsmail Ç'yi bir kamyonetin açık kasasına koydu. İsmail Ç, sağlık ekiplerin bir kişi ile birlikte kamyonet kasasında İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İsmail Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA
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