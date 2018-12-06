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Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü'nde, iddiaya göre, kız arkadaşına arkadaşlık teklif eden kişi ve onun arkadaşlarına satırla saldıran Hüseyin Sami Ç, 2 kişiyi yaraladı
06 Aralık 2018 06:40
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Üniversite kampüsünde satırlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sami Ç, aynı okulda öğrenim gören Semih A,'nın, kız arkadaşına arkadaşlık teklif ettiğini öğrendi. Hüseyin Sami Ç, kız arkadaşı B.Ş, ile birlikte Semih A'yı telefonla arayarak kampüse davet etti. Semih A, ev arkadaşları Samet A, ile Ömer Can Y. ile birlikte kampüse geldi. Burada Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulunan arkadaşları, satırla Semih A, ve yanındaki ev arkadaşlarına saldırdı.

DHA'nın haberine göre; olayda Semih A, yara almazken Samet A, ve Ömer Can Y, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan Hüseyin Sami Ç, ile beraberindekiler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki öğrencilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli, polisin kampüs içerisinde takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan Samet A,'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
DHA
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