Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor

Türkiye'nin özellikle son yıllarda yaşanan yazılım kartellerine karşı kendi yerli ve milli yazılımlarını geliştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Milyonlarca doları bulan fahiş lisans rakamları ve yurt dışına akıtılan paraların ülke içinde kalmasının sağlanmasının yanı sıra, bilgi güvenliği gibi mali konulardan çok daha kritik bir açığında giderilmesi açısından Mili ve yerli yazılımlara geçinilmesi çok önemli.

En güçlü destek Albayrak grubundan geldi

Açık kaynak yazılım platformlarının özelleştirilerek millileştirilmesi konusunda TÜBİTAK gibi kurumlar önemli başarılara imza atıyor. Kamuda, belediyelerden başlayan değişime özel sektörde en güçlü desteklerden biri Albayrak grubundan geldi.

Daha önce yerli işletim sistemi Pardus' a geçeceğini duyuran grup, birkaç ayda yaşadığı tecrübeleri ve çalışmalarını aktarmak üzere bir konferans organize etti. Grubun teknoloji şirketi Albil'in Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant'ın organize ettiği konferansta TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK ULAKBİM de destek verdi.

Açık kaynaklı yazılımlar ele alındı

Albayrak grubun organize ettiği Açık Kaynak Yazılımlar ve Türkiye'deki yazılımlar konferansı Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta Türkiye'nin özellikle yazılım kartellerine karşı açık kaynaklı yazılımları yerlileştirmesine değinildi.

Albayrak grubun yerli işletim sistemi Pardus'a geçeceğini duyurmasının üzerinden geçen birkaç ayda yaşadığı tecrübeler grup teknoloji şirketi Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant tarafından paylaşıldı.

TÜBİTAK BİLGEM'in İş geliştirmeden sorumlu Başkan yardımcısı Orhan Muratoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu sunumlarıyla yaptıkları yazılım çalışmalarını aktarıldı.

Saat 16:00 da Albayrak Genel Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin önemli şirketlerinin bilişim yöneticilerinden oluşan CIO Grup üyeleri davetli olarak katıldı. Konferansı sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlandı.