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Cihat için Türkiye'den DEAŞ saflarına katılan 250 kadının dramı

Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ saflarında yer alanların büyük bölümü çatışmalarda öldü. Ancak geride korkunç bir insani dram kaldı. Bu kişilerin eşleri olan 250 kadın tutuklanarak idama mahkum edildi. Kandırılan kadınların cezaları Türkiye'nin girişimleriyle müebbet hapse çevrildi. Sahipsiz kalan 350'yi aşkın çocuk ise Bağdat'ta yetimhanelerde kurtarılmayı bekliyor
06 Aralık 2018 07:20
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Cihat için Türkiye'den DEAŞ saflarına katılan 250 kadının dramı

Irak'ta DEAŞ üyesi oldukları için idam cezasına çarptırılan 250 kadının hayatı Türkiye'nin girişimleri ile kurtuldu. Cezaevlerinde bulunan kadınların cezaları müebbet hapse çevrildi. Eşleri de çatışmalarda ölen kadınların 350'yi aşkın çocuk ise yetimhanelerde. Musul ve Telafer yuvalanan DEAŞ terör örgütü Bağdat yönetiminin 2017 yılındaki müdahalesi sonucunda bölgeden temizlendi.

KADINLAR CEZAEVİNDE

Aralarında Türkiye vatandaşı da olan erkek teröristlerin çoğunluğu çatışmalarda ölürken eşleri ise tutuklandı. 250 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın çocuklarıyla birlikte Bağdat'ta bulunan Rufasa Cezaevi ve çeşitli kamplara gönderildi. Kadınların yargılanmasına ilişkin süreç 2017 yılı Ağustos ayında başladı. Türkiye yargılama başlar başlamaz süreci yakın takibe aldı.

MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Bağdat'ta bir yılı aşkın süren ve geçtiğimiz günlerde biten yargılamalar sonucunda kadınların tamamı idam cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Türkiye Bağdat Büyükelçiliği ve avukatlar aracılığı ile yoğun bir çalışma başlattı. Girişimler sonunda Türk vatandaşı kadınların hayatı kurtarıldı, temyiz sürecinde Türkiye'nin hukuki desteğiyle idam cezaları müebbet hapis cezasına çevrildi. Türkiye diğer bir koldan da bu kadınların çocukları için çalışmalar yürüttü.

20 ÇOCUK KURTARILDI

Yetimhanelerde bulunan 20 çocuk yakınlarına teslim edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Cezaevlerindeki kötü şartlarda annelerinin yanında tutulan 350'yi aşkın çocuğun da yetimhanelere nakledilmesi sağlandı. Ankara şimdi Bağdat'ta yetimhanelerde tutulan bu çocukların Türkiye getirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

BELİRSİZLİK UZATIYOR

Bu çocuklar için son olarak 28 Kasım'da temaslarda bulunan Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Adalet Bakan Yardımcısı Hüseyin Zuhairi ile görüştü. Yıldız, Irak makamlarından çocukların Türkiye'ye getirilmeleri için destek istedi.

Fatih Özer

Anadolu Ajansı
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