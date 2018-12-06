PKK'ya ihale edilen 6 milyon TL soruşturuluyor

Kayyum atanan belediyeleri hedef alarak yolsuzlukla suçlayan HDP'li siyasileri, Sayıştay raporları yalanladı. "Hizmet aracı ve personel alımı" yoluyla örgüte 6 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı. Van'da dönemin HDP'li Edremit Belediyesi'nin 2015'teki ihaleye fesat karıştırdığı ve PKK'ya finansman sağladığı tespit edildi. Sayıştay raporundan yola çıkan Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE 10 GÖZALTI

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma sonrası harekete geçen ekipler, Van, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında daha önce KHK ile ihraç edilen belediye eski fen işleri müdürü ile destek işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MAAŞLAR PKK'YA

2015 yılında düzenlenen ihale ile işe alınan 15 kişinin PKK'nın dağ kadrosunda öldürülen teröristlerin birinci dereceden yakını olduğu tespit edildi. 15 şüphelinin belediyeye kayyum atanana kadar işe gitmediği belirlenirken, aldıkları maaşları da örgüte aktardıkları ortaya çıktı. 2 yıl boyunca yaklaşık 2 milyon lirayı örgüte aktaran şüpheliler, göreve gelen kayyum belediyesince ihraç edilerek görevlerine son verilmişti.

O başkan dışarıda

Dönemin HDP'li Edremit Belediyesi'nin düzenlediği ihalede alınan hizmet araçlarının kira bedellerinin yüksek gösterildiği ve akaryakıt alımı üzerinden yolsuzluk yapıldığı da belirlendi. Belediyenin bu yolla yüksek gider göstererek artan parayı PKK'ya gönderdiği tespit edildi. Kayyum belediyesinin göreve gelmesi ile HDP'li Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Şahin Şen