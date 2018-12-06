CHP 300 adayını bugün açıklayacak

Yeni adaylar, bugün CHP Genel Merkezinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak MYK ve ardından düzenlenecek Parti Meclisi sonrasında duyurulacak. Daha önce Balıkesir Büyükşehir adayı dahil 11 il ile 250 ilçe ve belde belediye başkan adayının ismini kamuoyu ile paylaşan CHP'nin açıklayacağı isimler arasında sürpriz beklenmiyor. CHP'nin elindeki Edirne, Tekirdağ, Muğla, Eskişehir, Aydın ile Hatay'da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan, İYİ Parti ile sürdürülen ittifak görüşmelerinde, sandıkta yapılacak işbirliği çerçevesinde gündeme gelen Mersin, Adana, Ankara ve Kocaeli'ndeki durumun ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. İş birliğinde kilit rol oynayan Ankara için de belirsizlik sürüyor.

Selçuk Böke