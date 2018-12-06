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Köprüden geçenlerden yanlış kesilen cezalar silindi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtikleri için binlerce lira ceza gönderilen hafif ticaret araç sahipleri dün büyük bir sürprizle karşılaştı. Sorgulama yapan araç sahipleri, binlerce liralık cezanın 'sıfırlandığını' gördü.
06 Aralık 2018 08:15
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Köprüden geçenlerden yanlış kesilen cezalar silindi

Yanlış köprüden geçtiği için, bir yıl sonra binlerce lira ceza gelen araç sahipleri derin bir nefes aldı. Günlerdir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) geçtikleri için, bir geçişten 600 lira olmak üzere binlerce lira cezayla karşılaşan ticari araç sahiplerinin başlattığı mücadelede mutlu son yaşandı. Geçiş başına 600 liradan hesaplanarak yüz binlerce liraya varan cezalarla karşılaşan ve bu cezalar 1 seneyi aşkın zaman sonra gönderildiği için ikinci bir şok yaşayan ticari araç sahipleri, "FSM Mağdurları" adını verdikleri bir grup kurarak cezaların iptali için mücadele başlatmıştı. Dün yine bir araya gelen mağdurlar, daha önce binlerce lira cezanın görüldüğü Karayolları Genel Müdürlüğü ceza sorgulama sayfasına plakalarıyla giriş yaptığında, köprü geçiş cezalarının silinmiş olduğunu gördü.

KGM "GÜNCELLEME" DEDİ

Sorgulama sayfalarında diğer geçiş bilgileri yazarken, 'kaçak geçiş' olarak adlandırılan yanlış köprü geçişinin silinmiş olması, binlerce mağduru sevince boğdu. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünü arayan mağdurlar "Site güncelleniyor, bu sebeple görünmüyor" cevabını verdi. Kendilerini "FSM Mağdurları" olarak adlandırılan grup adına açıklama yapan Cem Gül "Dün ceza sorgulaması yaptığımızda 25 bin, 34 bin, 200 bin gibi birikmiş rakamlar gördüğümüz sorgu sayfasında bugün o cezalar yok. Geçiş bilgileri var. Biz silindiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu sevincimizi kursağımızda bırakmaz" dedi. 3,20 metrenin üzerinde aks uzunluğu olan araçların FSM'den geçişi yasak olduğu için sürücülere, 1 yıl sonra, 1 geçiş için 600 liradan hesaplanarak binlerce lira ceza gönderilmiş, biz de bu problemi sayfalarımıza taşımıştık.

CEZA MUAMMASINI DEVLET ÇÖZMELİDİR

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu "Bu cezaların tahakkuku da yanlıştı, tebliği de. Ceza zamanının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra gönderilmiştir. Zamanında açıklansa sürücüler geçtiğimiz aylarda getirilen yeniden yapılandırma kanunundan faydalanırdı. Bir yıl bekletip göndermek tüketici hakkına aykırıdır" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü iletişim hatlarında "Sistem Hatası" cevabı verildiğini söyleyen Ağaoğlu, Cumhurbaşkanımızın bu mağduriyeti çözeceğini umuyoruz. Dün binlerce liralık ceza varken bugün ceza görünmüyor. Bu sistem hatası değil, silinmiştir. Bunun açıklanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Türkiye
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