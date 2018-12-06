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İkinci 100 günlük eylem planı hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni dönemin kodlarını ve ekonomideki dönüşüm hamlelerini anlattı. "Üretim ekonomisi ve hizmet odaklı projeler geliyor" diyen Oktay, yeni dönemde savunma sanayi, otonom teknolojiler, sağlık ve enerji alanlarında atılacak yeni adımların detaylarını paylaştı
06 Aralık 2018 07:35
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İkinci 100 günlük eylem planı hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin kısa süre önce yaşadığı ve alınan ekonomik tedbirlerle atlatılan kur atağıyla birlikte yaşanan krizin fırsata dönüştürülmeye çalışıldığını; ülkenin buradan daha güçlü çıkmasına yönelik çabaları anlattı. Bu özgüvenin oluşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi bir asetin, lider faktörünün önemli olduğunu vurgulayan Oktay, Ankara'da krizin fırsata dönüştürülmesine yönelik müthiş bir çalışma olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içinde açıklayacağı ikinci 100 günlük eylem planının hazır olduğunu belirten Oktay, eylem planında katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik projeler ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmet odaklı projelerin yer alacağını ifade etti.

Aralarında HABERTÜRK Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de bulunduğu medya temsilcilerine konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayata geçirilecek projeleri, ekonomik dönüşüm modelini ve yeni dönemin kodlarını anlattı:

İNSANLI VE İNSANSIZ TEKNOLOJİLER: Savunma sanayisinde katma değeri yüksek dönüşüm dediğimizde bu silkelenmeyi yeniden yaşadık. F-35 meselesi çıkarıldığında, "belki vermeseler daha iyi olacak" dedik. Bu meseleyle birlikte hem insanlı hem insansız teknolojiler ciddi şekilde çalışılıyor. Jet motoru üretimi adım adım ilerliyor. Son kullanıcı belgesinde önceden de sorun çıkarılıyordu. İHA'lar için motor geliştirildi; şimdi jetlerde de geliyor. Hürkuş, ATAK, İHA ve SİHA'lar buna dahil. Yeni çalışılan genel maksat helikopteri var. Bu çalışmalar güven veriyor. Burada bir ivme kazanıldı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER: Savunma Sanayi Fonu ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın getirdiği kolaylık var. Nihai müşteri belli. Diğer taraftan kamu- özel sektör işbirliği ivmeyi hızlandırdı. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi artık bir kalkınma modeli oldu. Savunma sanayisinde 2 milyar dolar ihracat rakamları artık aramızda şaka olarak konuşuluyor. 18-20 milyar dolarları konuşuyoruz.

SAĞLIKTA YATIRIM HAMLESİ: Sağlıkta çok ciddi yatırım hamlesi var. Artık ikinci seviyeye geçelim istiyoruz. MR cihazları gibi kullandığımız ürünlerin çoğu ithal. Bu alanda çevre ülkelerde de çok ciddi açık olduğunu tespit ettik.

SAVUNMA SANAYİ: Savunma sanayisinde kazandığımız teknolojik yetenek ve birikimin sivil alana transferini amaçlıyoruz. Savunma sanayisinde edindiğimiz tecrübe ve birikimden yararlanarak sağlıkta ivme kazanmayı amaçlıyoruz. Aselsan-Havelsan-TAI gibi şirketlerdeki birikimleri buraya aktarmaya çalışıyoruz. İlaç sektörü cari açığın yükselmesine neden olan bir alan. Israrla buraya bastırıyoruz. Sağlıkta yeni finansman modeline ilişkin çalışmamız var.

OTONOM TEKNOLOJİLER: Otomotivde bu 2-3 yıl çok kritik. Bu dönem girdik girdik; giremezsek 3. nesli kaybetmiş olacağız. Özellikle otonom teknolojilerde transfer edeceğimiz deneyimler var. Savunma sanayinde başarılı olduk ama yeterli düzeyde değiliz; daha ileri gitmemiz gerekiyor.

ARA MAMÜLÜN YERLİ ÜRETİMİ: Cari açıkla ilgili sorun yapısal. İhracatı artırdığımızda ithalat da artıyor. Ara mamulle ilgili ciddi sıkıntımız var. Montajla bu iş gitmez. Yerlileştirme, millileştirme dediğimiz şey, içeride üretim. Bunu artırabildiğimiz oranda cari açık sorunu kalmaz. Ara mamuller ve dışa bağımlı olmadığımız nihai ürünler, bunlara bağımlılığı azaltmamız lazım. Yeni teşvik modeli oluşturuyoruz.

ENERJİ TÜREV ÜRÜNLERİ: Enerji türev ürünlerde ciddi dönüşüm lazım. (Petrokimya tesisleri) Türkiye'yi enerji üssüne dönüştürmeyle ilgili katkı sağlamamız lazım. Teşvikler verilirken, ne kadar etkin kullanıldığına bakılacak. Projeniz sağlamsa istenilen sonucu getirecektir. Katma değerli ürünleri üretme konusunda başarılı olduğumuz sektörler var; olmak istediğimiz ancak henüz olamadığımız sektörler var.

İLK100 GÜN EYLEM PLANI: 100 günlük eylem planıyla, hemen işe koyulmayı amaçladık. Amacımız yeni sisteme geçiş sürecini hızlı tamamlamak, geleceği tasarlamaktı. Bakanlıklara 5 yıl sonra bakanlığını nereye götüreceksin? sorusunu yöneltmiş olduk. İlk 100 günlük planda bu sağlandı. Mesajı kabine de aldı, vatandaş da aldı.

İKİNCİ 100 GÜN EYLEM PLANI: İkinci 100 gün eylem planını tamamladık; projeler hazır. Cumhurbaşkanımız ilan edecek. Birinci 100 günle 5 yıllık plan tamamlanmış oldu. 5 yıl sonra biz nerede olacağız; aşama aşama göreceğiz. İkinci planda detaylandırma ve yeni projeler var. 20 yıl sonra ülkeyi nereye götüreceksin sorusunun yanıtı verilecek. İkinci plan, üretim ve hizmet odaklı. Vatandaşın alacağı hizmetlerin kolaylaştırılması; hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler var.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-DEVLET: E-devleti yeni sistemi düşünerek modüler tasarlamıştık. Yeni dönemde sisteme bunu giydirdik; güncelledik. Hedefi net koyduk ve yüzde 93-94'e ulaştık. Yerel seçimlerde vatandaşın daha fazla hissedeceği şekilde en geç bir yılda tamamlamak istiyoruz. Devletin vatandaşa, kamunun kendisine ve kamunun özel sektöre verdiği hizmetler tamamlanmış olacak. Dijital Dönüşüm Ofisi ile vatandaş 50 kapıya gitmesin amacındayız. Bütün gücümüzle dijital dönüşüme odaklanalım istiyoruz. İnsan unsurunun olmaması gereken yerlerde insan unsurunu çıkararak, sistemi akıllılaştırma ve sadeleştirme çabasındayız. Sağlık Bakanlığı'nda standardizasyon ve kalibrasyon ölçümleri yapacağız. Mükerrer hizmetlerin yanı sıra, hizmet alamayanları da sistem görecek.

Bülent Aydemir
Habertürk
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