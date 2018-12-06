1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İttifak yapmayız ama elbette temas olacak

SP lideri Karamollaoğlu, yerel seçimlerde 'ittifak'ı yasal olarak mümkün olmadığı ayrıca Türkiye'de var olan kutuplaşmayı artıracağı için düşünmediklerini belirtti ancak işbirliği için açık kapı bıraktı: Bu hiç kimseyle oturup konuşmayacağız manasına da gelmez. Biz istesek de istemesek de temaslar olacak
06 Aralık 2018 07:55
Yazdır
İttifak yapmayız ama elbette temas olacak

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan yerel seçimlerde ön görülen ittifaklarla ilgili olarak, ''Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de isteme de bu tip temaslar zaten beldeler ve ilçelerde yapılır. Biz sadece bunu söyledik. Mahalli seçimlerde ittifakın doğru olmadığını, bunun kamplaştırmayı daha da artıracağına inandığımız için bunu söyledik. Ama bu hiç kimseyle oturup konuşmayacağız manasına da gelmez'' dedi.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu ''Ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyorsak, yatırımlarda bir patlama sağlamak istiyorsak önce adaleti rayına oturtmak mecburiyetindeyiz'' dedi. ''Adaletin olmadığı bir ülkeye insanlar gelmez. Yatırım yapmak istemez" diyen Karamollaoğlu "Kendilerini emniyette hissetmezler. Bunun için adalet mülkün temelidir. Ülkedeki ekonomi üretimin üzerine inşa edilirse ülkeyi güçlendirir'' diye konuştu.

Türkiye'nin stratejik yönden önemli bir bölgede olduğunu ve herkesin gözünün Türkiye'de olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu ''Türkiye'nin üzerinde sürekli oyunlar oynanıyor. Hükümet bunu siyaseten kendisini kurtarmak için 'üzerimizde bir oyun oynanıyor, içeride yanlış da yapsak herkes bizim kararlarımıza destek versin' diyor. Yanlış kararlarınızdan dolayı zaten bu ülke bu hale geldi. Siz dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edemiyorsunuz. Bugün birisine yapışıyorsunuz 'bunlar bizim dostumuzdur birlikte hareket edeceğiz' diyorsunuz, yarın kalkıp 'bundan daha büyük düşman olmaz' diyorsunuz. Size kim güvenir? Böyle dış politika mı yürütülür?' değerlendirmesinde bulundu.

"İktidara bakarsak kalkınma hala devam ediyor. Hatta enflasyon geçen ay yüzde 1,4 düşmüş'' diyen Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim buna aklımız ermiyor ancak TÜİK rakamları bize bunu böyle söylüyor. Hatırlarsanız iktidar bazı yolsuzlukları deşifre ettiği için Sayıştay'da bir değişikliğe gitmişti ve bu rakamları yayınlayanları görevden aldı. TÜİK'te de aynı değişiklik meydana geldi ve değişiklik yapılınca da aslında biz ne kadar müreffeh bir ülkede yaşıyormuşuz farkında değilmişiz bunun farkına vardık. Bu yolda da devam edecekler hiç tereddüdümüz yok. Kendilerine göre yanlış rakam söyleyenleri ya hain ilan ediyorlar ya kendilerinin atadığı bir pozisyondaysa görevden alıyorlar. Böyle giderse enflasyon bu sene sonuna kadar yüzde 5'lere inebilir. Ben bu müjdeyi size veriyorum. Ama halkın yaşadığı enflasyon ne olur derseniz onu halka sormak lazım. Çarşı ve pazara çıkmak lazım. Kan ağlayan esnafa bakmak lazım.''''Hafta sonunda yerel seçimlerle ilgili olarak 'ittifak yok, dirsek teması olabilir' demiştiniz. Şimdi bu dirsek teması sürecinde belediye meclis üyelikleri gündeme mi gelecek yoksa il veya ilçe belediyelerinde temaslar olabilir mi ve yeniden görüşme olur mu?" sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi: ''Bizim bu söylediğimizden herkes kendine göre farklı bir netice çıkarmaya çalışıyor. Dirsek teması demek oturup genel merkezler olarak bir konuyu görüşmek demek değildir. Dirsek teması demek illerde, ilçelerde ve çoğunlukla beldelerde de o yerde bulunan kişilerin parti mensuplarının bir çalışma içinde bulunabilmesi, birbirleriyle temasa geçebilmeleri demektir. Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de isteme de bu tip temaslar zaten beldeler ve ilçelerde yapılır. Biz sadece bunu söyledik. Mahalli seçimlerde ittifakın doğru olmadığını bunun kamplaştırmayı daha da artıracağına inandığımız için bunu söyledik. Ama bu hiç kimseyle oturup konuşmayacağız manasına da gelmez.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,339 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP belediye başkan adaylarını açıklıyor
06 Aralık 2018 14:55		 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması
06 Aralık 2018 14:47
CHP'de 300 adayın daha ismi bugün belli olacak
06 Aralık 2018 14:40		 Bakan Ersoy: Uçağa binmek istemeyen arkadan el sallar
06 Aralık 2018 12:57
İYİ Parti: İttifak için birkaç gün daha sabırlı olun
06 Aralık 2018 12:45		 Seçilirse Başkanlık kapısını sökecek
06 Aralık 2018 12:29
Gül: Terör, insanın yaşama hakkına önemli bir tehdittir
06 Aralık 2018 12:23		 Saadet Partisi: Asgari ücret 2 bin 500 TL olmalı
06 Aralık 2018 12:10
Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adaylığını reddetti iddiası
06 Aralık 2018 12:02		 Asgari Ücret Komisyonu üyesi Türk-İş: Evvela bir enflasyon oranını görelim
06 Aralık 2018 11:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
münhasır 1
özgür çek 8
tanrı 1
mehmet demirkol 1
yaralı-bir-öykü 3
caf caf 2
trendyol 4
panter emel 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam