|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Komşu kavgasını ayıran 1'i polis 2 kişi bıçakla yaralandı
Samsun'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu kavgayı ayıran 1 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis bıçakla yaralandı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi S.K.(51), gürültü yapan R.U.'yu (44) uyardı. Bu sırada R.U., S.K.'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmandan oturan A.K.(61) R.U.'nun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından bıçakla yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kalıp hastanelik oldu. Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu. A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.U. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yüzünden bıçaklanan A.K., komşuları arasındaki kavgayı ayırırken R.U.'nun kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Bu haber 2,190 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI