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MHP'li vekil Erdoğan'a 3 çocuk sözünü tuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin'de katıldığı G-20 Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile sohbeti sırasında ilginç bir hatıra gün yüzüne çıktı
06 Aralık 2018 08:10
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MHP'li vekil Erdoğan'a 3 çocuk sözünü tuttu

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1996'da, o dönem Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı olan MHP İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın nikahını kıydığı ortaya çıktı. Karataş, kıydığı nikahlarda 3 çocuk şartını hatırlatan Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu anlattı. Milletvekili Karataş, eşi ve 3 çocuğu ile bu hatırayı ara sıra konuştuklarını anlattı. Büyük Kulüp'te kıyılan nikah fotoğrafını gören Başkan Erdoğan ise, "Ne kadar gençmişiz" diyerek anıları tazeledi.

Vali Carlos (ortada), Mehmet Bülent Karataş (sağda)

PARAGUAYLI 'ÜLKÜCÜ' VALİ

Latin Amerika seyahatinde çok iyi Türkçe konuşmasıyla heyetin ilgisini çeken ve Müslüman olan Paraguay'ın Bolivya San Pedro Valisi Carlos Alcibiades Gimenes Diaz, MHP'li Karataş ve Atay ile birlikte bozkurt işareti yaptı.

ŞEBNEM BURSALI

Sabah
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