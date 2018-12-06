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Ocak'ta 81 milyonun yüzü gülecek

Yeni yılla birlikte emekliden memura, engelliden yaşlıya, esnaftan emekli doktora, işçiden işsize 81 milyon vatandaşın geliri artacak. 2019 başında kim, kaç lira alacak? İşte o hesaplar...
06 Aralık 2018 08:25
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Ocak'ta 81 milyonun yüzü gülecek

Ocakta hem özel sektör hem de kamuda çalışanların, emeklilerin ve işsizlerin gelirleri artıyor. İşte hesaplar...

3 MİLYON MEMUR: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık aile yardımı 410.82 TL'ye yükselecek.

12.3 MİLYON EMEKLİ: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64'lük zam olacak. Ocak zammı yüzde 10.64 olarak gerçekleşirse, en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 1.697,03 liraya çıkacak.

En düşük 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 1.895,88 lira, 2000 sonrası emekli olan SSK'lı maaşı ise 1.130,07 lira olacak.

Memur emeklileri ise memurlarla aynı zam oranını alacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 2.389 liraya çıkacak.

7 MİLYON İŞÇİ: 7 milyon asgari ücretlinin maaşı bugün başlayan toplantılarla yeniden belirlenecek. Net asgari ücretin 2.000 TL'ye çıkması bekleniyor.

TÜM ÇALIŞANLAR: Kamu ve özel sektörde çalışan 20 milyondan fazla vatandaşın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarı da artacak.

Asgari ücret 2.000 TL olursa bekar çalışanın AGİ'si 189.90, eşi çalışmayan 3 çocuklunun da 322.83 TL'ye çıkacak.

DOKTORLAR: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme düzenlemesi ocakta yürürlüğe girecek.

Her ay verilecek ek ödemenin tutarı mevcut memur maaş katsayısına göre, pratisyen doktor emeklilerinde yaklaşık bin 533, uzman doktor emeklilerinde yaklaşık 2 bin 5 liraya denk geliyor. Bu rakam artacak.

YAŞLILAR: Devlet, 65 yaş üstündeki ihtiyaç sahibi kişilere halen 543.25 lira maaş ödüyor. Bu, memur maaş katsayısına göre 603.76 TL'ye çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 179 lira 40 kuruş tutarındaki aylık, memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Rakam bin 310 lirayı bulacak.

ENGELLİ: Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Enflasyon verisine göre, yüzde 40-60 engeli olanların aylığı 433.68 TL'den 482.04 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 650.51 TL'den 723.04 liraya yükselecek.

2019 TOPLU SÖZLEŞME YILI

Önümüzdeki yıl 3 milyondan fazla memur ve kamu işçisinin 2 yıllık zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri de yapılacak. Bu görüşmelerde hem mali haklar hem de sosyal yardımlar belirlenecek.

İŞSİZLİK MAAŞINA DA ZAM

İşsizlik maaşı en düşük 1.005,11 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı 2.010,23 TL olacak. 2 milyondan fazla esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Ahilik Sandığı da 2019'da devreye girecek.

EMEKLİYE İKRAMİYE

2019'da 12 milyondan fazla emekliye Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen 1.000'er TL ikramiye de devam edecek.

BES'E YENİ DÜZENLEME

Bıreysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) değişiklikler yapıldı. Sistemden ayrılmış çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı hesaplanmayacak. BES'e girişte 1.000 TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, "cayma hakkının kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi" yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde hesaplanacak. Nakden ödenen devlet katkıları, yüzde 30'u Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilecek.

Faruk Erdem
Sabah
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