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Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, küfürlü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan ve açığa alınan beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı.
Öğretmen, sosyal medyada paylaştığı videoda, aşırı derecede sarhoş durumdaydı. Atatürk'ü ilah olarak görüyor ve Atatürk'ü ilah olarak görmeyenlere yönelik olarak Allah'a ve milletin değerlerine küfrediyordu. 2 dakikalık videoda sarhoş öğretmenin aşırı derecede küfürlü konuştuğu görülüyordu.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle öğretmen C.D.K. hakkında inceleme başlatarak, açığa alınmasına karar verdi.
Öğretmen C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.
Öğretmenin sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
C.D.K'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Küfürlü paylaşımlar yapan öğretmen görevden alındı
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D.K, tutuklandı.
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