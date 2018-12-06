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Hamile kadın, bilet alamayınca otobüsü rehin aldı

Adana'dan İzmir'e gitmek isteyen hamile kadın, parası olmadığı için bilet alamayınca Gaziantep'e giden bir otobüse binip tam 1 saat 15 dakika inmedi
06 Aralık 2018 09:49
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Hamile kadın, bilet alamayınca otobüsü rehin aldı

Adana'da, İzmir'e gitmek isteyen hamile bir kadın parası olmadığı için bilet alamayınca Gaziantep'e giden bir otobüse binip tam 1 saat 15 dakika inmedi. Gecikme nedeniyle yolcular ve otobüs firması yetkililerinin tepki gösterdiği kadın, polis tarafından ikna edilerek araçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Derya K. isimli hamile kadın İzmir'e gitmek üzere merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogara geldi. Parası olmadığı için bilet alamayan ve durumu otobüs firmalarına anlatmasına rağmen kimsenin yardımcı olmadığı genç kadın, Gaziantep'e saat 12.30'da hareket edecek bir otobüse bindi. Otobüsün hareket saati geldiğinde yolcuları ve biletlerini kontrol eden muavin, en arka koltukta bileti olmayan kadınını indirmek istedi ancak kadın inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis tam 1 saat 15 dakika boyunca kadını ikna etmeye çalıştı. Kadın bir türlü ikna olmazken, gelen polislere de tepki göstererek "Herkesten bunun hesabını soracağım" diye bağırdı. Kadın ikna olmayınca polisler kadına İzmir bileti aldı ancak kadın bu bileti de yırttı. Otobüs yola çıkamayınca yolcular ve firma yetkilileri kadına tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda İzmir'e gönderileceği söylenilerek ikna edilen kadın otobüsten indi. Otobüs kadının inmesiyle yola çıkarken, tişörtünde İngilizce olarak "Sarılmaya ihtiyacım var" yazan kadın polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan Derya K., daha sonra serbest bırakıldı.


Bilet alamayınca otobüsü rehin aldı
İhlas Haber Ajansı
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