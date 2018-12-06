|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Forbes, bu yıl 15. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı.
Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.
Listeye Türkiye'den girme başarısını gösteren isim Güler Sabancı olurken, ünlü iş kadını 64. sırada yer aldı.
Forbes, "Şirketin başına geçen ilk kadın olan Sabancı Türkiye'nin en büyük vakfını yönetiyor ve Sabancı Üniversitesi'nin de kurucuları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Bu haber 30,811 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI