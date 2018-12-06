1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın, güne yükselişle başladı

Gram altın 213,7 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.430 liradan işlem görüyor
06 Aralık 2018 10:12
Yazdır
Gram altın, güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 212,0 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 213,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.430 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.236,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin görülebileceğini ifade ederek, 207 liranın destek, 217 liranın direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatında yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporu öncesinde dalgalı seyrin devam edeceğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.235 doların destek, 1.245 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,980 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında geriledi
06 Aralık 2018 13:29		 Çeyrek altın ne kadar?
06 Aralık 2018 12:58
Gün ortası döviz fiyatları
06 Aralık 2018 12:13		 Borsa, güne düşüşle başladı
06 Aralık 2018 10:13
Güne başlarken döviz fiyatları
06 Aralık 2018 09:08		 Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Aralık 2018 18:31
Çeyrek altın ne kadar?
05 Aralık 2018 17:22		 Dolar ne kadar?
05 Aralık 2018 17:19
Yabancı yatırımcı borsada 2 yılın en güçlü alımını yaptı
05 Aralık 2018 14:29		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
05 Aralık 2018 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2
trendyol 4
mehmet demirkol 1
aşk şarkıları 1
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 3
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
elif elmas 1
elalem ne der 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam