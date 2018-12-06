Borsa, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 değer kaybıyla 93.506,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 463,33 puan ve yüzde 0,49 azalarak 93.506,84 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, dünya borsalarındaki düşüşler ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.847,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 primle 93.970,16 puandan tamamladı.

Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmenin ardından küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade eden analistler, konuyla ilgili ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.