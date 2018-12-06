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CHP'de 300 adayın daha ismi bugün belli olacak
CHP'de 300 belediye başkanı adayının daha ismi belli oluyor. Bu isimler arasında 5 büyükşehirin adayının da olması bekleniyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alındı.
MYK durumunu görüştüğü adayları, saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sundu.
Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir'in de bulunduğu büyükşehirler ile 300'e yakın il, ilçe ve belde adayının PM onayına sunulması bekleniyor.
CHP; 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.
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