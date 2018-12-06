1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'de 300 adayın daha ismi bugün belli olacak

CHP'de 300 belediye başkanı adayının daha ismi belli oluyor. Bu isimler arasında 5 büyükşehirin adayının da olması bekleniyor
06 Aralık 2018 14:40
Yazdır
CHP'de 300 adayın daha ismi bugün belli olacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alındı.

MYK durumunu görüştüğü adayları, saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sundu.

Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir'in de bulunduğu büyükşehirler ile 300'e yakın il, ilçe ve belde adayının PM onayına sunulması bekleniyor.

CHP; 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,478 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP belediye başkan adaylarını açıklıyor
06 Aralık 2018 14:55		 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması
06 Aralık 2018 14:47
Bakan Ersoy: Uçağa binmek istemeyen arkadan el sallar
06 Aralık 2018 12:57		 İYİ Parti: İttifak için birkaç gün daha sabırlı olun
06 Aralık 2018 12:45
Seçilirse Başkanlık kapısını sökecek
06 Aralık 2018 12:29		 Gül: Terör, insanın yaşama hakkına önemli bir tehdittir
06 Aralık 2018 12:23
Saadet Partisi: Asgari ücret 2 bin 500 TL olmalı
06 Aralık 2018 12:10		 Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adaylığını reddetti iddiası
06 Aralık 2018 12:02
Asgari Ücret Komisyonu üyesi Türk-İş: Evvela bir enflasyon oranını görelim
06 Aralık 2018 11:58		 Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis, hakim karşısında
06 Aralık 2018 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
danıştay savcısının tsk başörtüsü mütalaası 2
michael scofield 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 8
hakiki tosun paşa benim 6
bulunmaz hint kumaşı 2
geç saatte çikolata yemek 10
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 1
hafta sonu kahvaltısı 2
caf caf 2
yaralı-bir-öykü 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam