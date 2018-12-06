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Park halindeki traktöre çarpan motosikletli öldü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Sefa Kocabaş'ın (17) kullandığı 45 PA 2915 plakalı motosiklet, Bakır Mahallesi'nde park halindeki traktöre çarptı.
Motosiklet sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kırkağaç Meslek Lisesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kocabaş'ın cenazesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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