1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur yavaş anket açıkladı

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yapması durumunda aday olduğunu açıklayan Mansur Yavaş, "Bir an önce karar verilsin. Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım için de yıpratıcı olmaya başladı" dedi. CHP'den seçilip İYİ Parti'ye mi katılacak?
06 Aralık 2018 11:16
Yazdır
Mansur yavaş anket açıkladı

CHP ve İYİ Parti'nin ortak Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu söylenen Mansur Yavaş, "Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım" dedi. "Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum" diyen Yavaş, "Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı" diye sitem etti.

ZAMAN GİDEREK ALEYHLERİNE İŞLİYOR... CHP 1994 yılında yapılan seçimi bölündüğü için kaybettiğini savunan Mansur Yavaş, "Adaylar egolarını yenemedi. Biz, 'birleşelim kazanalım' istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı."

ANKARA'DA 12 PUAN ÖNDEYİM... "Parti yönetimlerinin elinde anketler var" diyen Mansur Yavaş şöyle devam etti: "Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor."

CHP'DEN SEÇİLİP İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?.. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, CHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlarken, "2014'te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu'nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA BENİM DE KAYBETMEMİ İSTİYORLAR... CHP içindekilerin kendisini eleştirecekse de parti içinde eleştirmelerini isteyen Mansur Yavaş, "Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. 'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin' diye bakanlar var." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BENİM ÜZERİMDEN... "Kendisini, Türkiye'den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor" iddiasında bulunan Mansur Yavaş, "Adaylığım açıklanırsa eleştirileri ondan sonra da sürmelerini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,464 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti açıklaması
06 Aralık 2018 14:47		 CHP'de 300 adayın daha ismi bugün belli olacak
06 Aralık 2018 14:40
Bakan Ersoy: Uçağa binmek istemeyen arkadan el sallar
06 Aralık 2018 12:57		 İYİ Parti: İttifak için birkaç gün daha sabırlı olun
06 Aralık 2018 12:45
Seçilirse Başkanlık kapısını sökecek
06 Aralık 2018 12:29		 Gül: Terör, insanın yaşama hakkına önemli bir tehdittir
06 Aralık 2018 12:23
Saadet Partisi: Asgari ücret 2 bin 500 TL olmalı
06 Aralık 2018 12:10		 Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adaylığını reddetti iddiası
06 Aralık 2018 12:02
Asgari Ücret Komisyonu üyesi Türk-İş: Evvela bir enflasyon oranını görelim
06 Aralık 2018 11:58		 Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis, hakim karşısında
06 Aralık 2018 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
Küfürlü paylaşımda bulunan öğretmen tutuklandı
Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
Dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde bir Türk var
Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
Danıştay, mütalaaya uymadı, TSK'da başörtüsüne 'onay' verdi
Yargıtay Başkanı 'FETÖ itirafçılarından' şikayet etti
Kozmik birimdeki kripto albaylar açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2
trendyol 4
mehmet demirkol 1
aşk şarkıları 1
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 3
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
elif elmas 1
elalem ne der 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam