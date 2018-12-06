Mansur yavaş anket açıkladı

CHP ve İYİ Parti'nin ortak Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu söylenen Mansur Yavaş, "Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım" dedi. "Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum" diyen Yavaş, "Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı" diye sitem etti.

ZAMAN GİDEREK ALEYHLERİNE İŞLİYOR... CHP 1994 yılında yapılan seçimi bölündüğü için kaybettiğini savunan Mansur Yavaş, "Adaylar egolarını yenemedi. Biz, 'birleşelim kazanalım' istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı."

ANKARA'DA 12 PUAN ÖNDEYİM... "Parti yönetimlerinin elinde anketler var" diyen Mansur Yavaş şöyle devam etti: "Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor."

CHP'DEN SEÇİLİP İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?.. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, CHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlarken, "2014'te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu'nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA BENİM DE KAYBETMEMİ İSTİYORLAR... CHP içindekilerin kendisini eleştirecekse de parti içinde eleştirmelerini isteyen Mansur Yavaş, "Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. 'Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin' diye bakanlar var." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BENİM ÜZERİMDEN... "Kendisini, Türkiye'den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor" iddiasında bulunan Mansur Yavaş, "Adaylığım açıklanırsa eleştirileri ondan sonra da sürmelerini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum" dedi.