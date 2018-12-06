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AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilin Belediye Başkan adaylarını açıklıyor
06 Aralık 2018 11:52
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AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti il başkanları toplantısında yeni belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 60 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için Nihat Zeybekçi aday gösterilmişti.

Erdoğan bugün de 14 ilde belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan 'Gece geç saatlere kadar, arkadaşlar çalıştı, halen çalışmaları devam ediyor, istihbaratları , gbt'leri değerlendiriliyor

İŞTE AÇIKLANAN YENİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Aksaray: Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı

Ağrı: Savcı Sayan, Gazeteci

Bilecik: Nihat Can, Belediye Başkan Vekili

Erzincan: Cemalettin Başsoy Mevut Belediye Başkanı

Edirne: Koray Uymaz, Eski il başkanı

Iğdır: Adil Aşırım, Eski Milletvekili

Isparta: Şükrü Başdeğirmen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Kars: Ensar Erdoğdu, Eski il başkanı

Kırşehir: Yaşar Bahçeci, Mevcut Belediye Başkanı

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu, İl başkan yardımcısı

Siirt: Ali İlbaş, Eski il başkanı

Tunceli: Gökhan Arasan, İl Başkan yardımcısı

Van: Necdet Takva, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

Zonguldak: Dr. Ömer Selim Alan, İl başkan yardımcısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilin Belediye Başkan adayını açıkladı
Memurlar.Net
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