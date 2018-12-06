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AK Parti'de 14 ilin belediye başkan adayları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ilin Belediye Başkan adaylarını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti il başkanları toplantısında yeni belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 60 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için Nihat Zeybekçi aday gösterilmişti.
Erdoğan bugün de 14 ilde belediye başkan adaylarını açıklıyor.
Erdoğan 'Gece geç saatlere kadar, arkadaşlar çalıştı, halen çalışmaları devam ediyor, istihbaratları , gbt'leri değerlendiriliyor
İŞTE AÇIKLANAN YENİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Aksaray: Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı
Ağrı: Savcı Sayan, Gazeteci
Bilecik: Nihat Can, Belediye Başkan Vekili
Erzincan: Cemalettin Başsoy Mevut Belediye Başkanı
Edirne: Koray Uymaz, Eski il başkanı
Iğdır: Adil Aşırım, Eski Milletvekili
Isparta: Şükrü Başdeğirmen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Kars: Ensar Erdoğdu, Eski il başkanı
Kırşehir: Yaşar Bahçeci, Mevcut Belediye Başkanı
Kütahya: Ahmet Sami Kutlu, İl başkan yardımcısı
Siirt: Ali İlbaş, Eski il başkanı
Tunceli: Gökhan Arasan, İl Başkan yardımcısı
Van: Necdet Takva, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı
Zonguldak: Dr. Ömer Selim Alan, İl başkan yardımcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.
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