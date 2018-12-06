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Erdoğan: Kılıçdaroğlu, neden sürekli Almanya'ya gidiyor?
Ak Parti il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun neden her seçim öncesinde Almanya'ya gittiğini, toplantılarını neden basına kapalı yaptığını ve neden terör örgütlerine yakın kişilerle görüştüğünü sordu.
Ak Parti il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun neden her seçim öncesinde Almanya'ya gittiğini, toplantılarını neden basına kapalı yaptığını ve neden terör örgütlerine yakın kişilerle görüştüğünü sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti il başkanları toplantısında konuştu. İşte konuşmasından satır başları:
Kılıçdaroğlu ne zaman seçim olsa Almanya'da soluğu alıyor. Neden acaba?
Görüştüğü kişiler çok ilginç.. Kılıçdaroğlu'nun programlarının tamamı basına kapalı.
Federal mecliste görüştüğü kişilerin tüm siyasi hayatları Türkiye düşmanlığna adamıştır. Ülkemizde terör örgütlerine yakınlık gösteren kişilerle görüşüyor.
Birlikte poz verdiği vekillerinden birisi güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Peki kim bu kişi? Bu kişi, PKK'ya terör örgütü listesinden çıkarmak için çırpanan birisi. İsmini anmıyorum bu kişinin.
Genel seçimlerde sana oralardan gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Konuş konuş faydası yok. CHP'nin yerel seçimler için bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır.
2018 Mart seçimlerinden itibaren, görüntü ve gürültü kirliliğine son verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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