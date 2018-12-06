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Erdoğan: Seçim kampanyasında bayrak asmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyalarında cadde ve sokakların bayrak ve afişlerle donatılmasıyla ilgili olarak, "Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu ilkel buluyoruz. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti il başkanları toplantısında yeni konuştu
Erdoğan: Yerel seçimde gürültü ve görüntü kirliliği yapmamak için bayrak asmayacağız. Görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz.
Yerel seçimde çevreye ve insana saygılı bir kampanya yürüteceğiz.
Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Her yer parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme yaptık, kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Yazılı görsel medya, internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim fırsatları sunuyor. Artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski tarz kampanya... Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini AK Parti olarak tamamen terk ediyoruz.
AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz."
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