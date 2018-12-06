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Belediyelerin atayabilir miyiz sorusuna, Cumhurbaşkanlığının verdiği cevap
Cumhurbaşkanlığı, büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1.Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresi sorusuna ilişkin olarak, 68/B'de yer alan hükmü yazarak, yukardaki maddeye göre işlem yapın dedi.
Tüm belediyelerin en çok sorduğu soruların başında, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı gibi kadrolara yapılacak atamalarda hangi hizmet süresinin aranacağıdır.
İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞININ CEVABI
Cumhurbaşkanlığı geniş bir açıklama yapmak yerine 703 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine eklenen hükme yer vermiştir. Ancak belediye personel daire başkanları zaten bu hükmü bilmekte ve bu hükmün yorumunu sormaktadır.
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