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Asgari Ücret Komisyonu üyesi Türk-İş: Evvela bir enflasyon oranını görelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim
06 Aralık 2018 11:58
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Asgari Ücret Komisyonu üyesi Türk-İş: Evvela bir enflasyon oranını görelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret oranına ilişkin, "Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim." dedi.

Atalay, işçi, iş veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptığı ilk toplantısı öncesi sendika genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir asgari ücretlinin de yer almasının kararlaştırıldığını aktaran Atalay, Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülden Görmez'in toplantıda yer aldığını belirtti.

Malatya'da 17 Eylül'de katıldığı bir panelde asgari ücretlinin ekonomik sıkıntı yaşadığını ve ücretin 2 bin lira olmasını talep ettiğini aktaran Atalay, isteğinin yeterli karşılığı bulmadığını söyledi.

Atalay, patron ağırlıklı bir meclis ve sermaye ağırlı bir yapının bulunduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Biz asgari ücretli, fakir fukara, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. İş veren ile bir arada olacağımızı düşünmüyorum. Gitmeden bir şey söylüyorum ama onların bakış açısı belli. Önceden asgari ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş'in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin. Örgütlü olmayan yerlere destek verilmesin. 81 vilayet içinde örgütlenmede en kötü vilayetler, Denizli ve Antalya. Türkiye'nin en çok işçi çalıştıran iki vilayeti örgütlenmede en sonda yer alıyor. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor."

- "Aldığımız paranın hükmü kalmadı"

Bu sene ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari işçileri temsilen katılacak, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de biri Balıkesir'de üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi.

Görmez, "Oğluma forma aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırım' dedim. Kredi kartıyla geçinmeye çalışıyoruz. Okul yönetimi prosedür gereği sürekli oğlumu uyardığı için o da gurur yaptı ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben değil, bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Forma bile alamadıklarını düşünüyorum. Enflasyon artışları, gelen zamlarla aldığımız paranın hükmü kalmadı." diye konuştu.

Tek maaşla ev geçindirdiğini ve hayatla mücadele ettiğini söyleyen Görmez, "Kiram 850 lira, aldığım maaş bin 903 lira, yemek artı yol ile... Kredi kartlarını kullandığım için ve kullanmak zorundayım, çünkü bunun faturası var, gıdası var. Bu sefer faturaları ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalıyor. Kredi kartını ödemek zorundasınız. Oradan çekip oraya yatırıyorsunuz. Asgari ücretin, en azından bize nefes aldırabilecek, daha insanca yaşamamızı sağlayabilecek bir düzeye gelmesini bekliyorum 2 bin üstü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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