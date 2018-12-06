İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ radikal terörün beta versiyonudur

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Tıpkı PKK gibi Avrupa'nın hala yeterince önemsemediği veya tehlikesini kavrayamadığı FETÖ ile de mücadele halindeyiz. FETÖ klasik terör örgütlerinden çok farklı bir yapıdır, radikal terörün beta versiyonudur. Yöntemleri ve yapılanması çok daha karmaşıktır. Kamuda kilit noktada yerleştirdikleri elemanlarıyla hukuk ve yönetim süreçlerini manipüle etmişlerdir." dedi.

İnce, Bölgesel İş Birliği Konseyi (RCC) tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen "Üçüncü Bölgesel Koordinasyon Konferansı"nın açılışında, 21. yüzyılın büyük bir çatışma dönemi olarak başladığını belirterek, insanlığın bütün medeniyet biriminin 21. yüzyılın güvenlik iklimi tarafından teker teker test edildiğini anlattı.

Artık orduların savaşmadığını, terör örgütleriyle yürütülen bir çatışma döneminin yaşandığını ifade eden İnce, "Orta Doğu'daki güvensizlik ortamı ve küresel ekonomik dengesizlikler kitlesel göçü tetikliyor böylece yaşama hakkı anlayışımız test ediliyor. Uyuşturucu hem teröre finansman sağlıyor hem de gençliği hedef alıyor, böylece geleceğimiz test ediliyor." diye konuştu.

- "PKK'yla mücadelede Batılı ülkelerden yeterli desteği görmüyoruz"

İnce, teknolojideki gelişimin, sağladığı kolaylıkların yanı sıra bir tehdit unsuru haline de geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu yaşananlar bir karar ve bir politikaysa dünya bu kararı sorgulamalıdır. Ama eğer yaşananlar çatışma süreçlerinin doğal bir sonucuysa o zaman güç ve tecrübelerimizi birleştirip insanlığa yeni bir şey söylememiz gerekiyor. Türkiye'nin küresel güvenlikte durduğu yer aslında hem Doğu hem de Batı için bir fırsattır. Türkiye her şeyden önce Doğu ve Batı medeniyetlerinin birbirlerine açılan kapısıdır. Her iki dünyanın birbirini anlamasını sağlayabilecek tek ülkedir. Türkiye ayrıca bugün yaşanan güvenlik sorunlarının tamamıyla doğrudan temas noktasıdır. Türkiye'nin önemli bir başarı hikayesi ve tecrübesi var. İçeride PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele halindeyiz. 40 yıldır dünyaya PKK'nın hem bir terör hem de organize suç örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. PKK Avrupa'da haraç topluyor, insan ticaretini organize ediyor ve Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini yönetiyor. Öyle ki uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir yıllık 1 buçuk milyar dolar. Ama PKK'yla mücadelede Batılı ülkelerden yeterli desteği göremediğimiz gibi PKK'ya verilen desteği de anlayabilmemiz mümkün değildir."

Türkiye'nin bunun yanı sıra diğer örgütler ve radikal yapılanmalarla da mücadele ettiğine dikkati çeken İnce, Türkiye'nin DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

- "FETÖ klasik terör örgütlerinden çok farklı bir yapı"

İnce, 2018'de PKK, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleri tarafından hazırlığı yapılan 343 önemli terör eyleminin, titiz bir çalışmayla hazırlık aşamasındayken engellendiğini belirterek, "Aynı şekilde tıpkı PKK gibi Avrupa'nın hala yeterince önemsemediği veya tehlikesini kavrayamadığı FETÖ ile de mücadele halindeyiz. FETÖ klasik terör örgütlerinden çok farklı bir yapıdır, radikal terörün beta versiyonudur. Yöntemleri ve yapılanması çok daha karmaşıktır. Kamuda kilit noktada yerleştirdikleri elemanlarıyla hukuk ve yönetim süreçlerini manipüle etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde 250 insanın şehit edildiğini hatırlatan İnce, "Ankara, TBMM ve bazı kamu binaları F-16'larla bombalandı. Bu terör yapıları dolayısıyla Avrupa'ya kaçan teröristlere ilişkin iade taleplerimiz Balkan ülkeleri tarafından bir ölçüde karşılanmakta ancak Batı'ya doğru gittikçe maalesef bunu görememekteyiz. Özellikle PKK ve FETÖ elemanlarının belli başlı Avrupa ülkelerinde yuvalandığını bunun Avrupa için de büyük bir tehlike olduğunu özellikle burada ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dijital dünya suç kavramını sınır ötesi hale getirmiştir"

Muhterem İnce, konuşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında ise Bolgesel İs Birligi Konseyi'nin icisleri ile adalet, guvenlik is birligi, ekonomik ve sosyal kalkınma, enerji ve altyapı ile insan kaynakları gibi alanlarda bolgesel is birligi icin genis imkanlar sunduğunu vurguladı.

Bu cercevede Bolgesel İs Birligi Konseyi'nin, Guneydogu Avrupa ile baglantılı organizasyonlar icin temel muhatap haline geldiğini kaydeden İnce, "Bolgede iletisim ve is birligini onemli derecede arttırmıstır. Turkiye, Bolgesel İs Birligi Konseyi'nin aktif bir destekcisi olarak kapasitesinin gelisimine yonelik katkı yapmaktadır ve katkılarını surdurmeye de devam edecektir. Konferansın temel amacı, Guneydogu Avrupa'da siddet iceren asırılıkla mucadele ve bunun onlenmesi ile terorle mucadele alanında ilgili aktorleri ve paydasları bir araya getirmektir. Bu baglamda katılımcılar bilgi paylasımı, gorus alısverisi gerceklestirecek, AB, NATO ve ilgili devletlerin yonelimlerini stratejik dokumanlarına uygun olarak en iyi uygulamaları paylasmak suretiyle acık ve sonuc odaklı bir tartısma ortamında soz alacaklardır." dedi.

İnce, son yıllarda gelisen teknoloji ve internet ile birlikte insanları, toplumu, devletleri ve uluslararası guvenligi tehdit eden bir diger alanın da siber guvenlik olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dijital dunya, suc kavramını sınır otesi hale getirmistir. Bu tehlike karsısında arastırma ve analiz yapmak, devlet yapısını asan uluslararası bir is birligi saglamak zorunlu hale gelmistir. Turkiye bu konuda hem uluslararası platformda hem de Turkiye ozelinde uzerine duseni layıkıyla yapmaktadır. 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Guvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ulkemizde basarıyla uygulanmaktadır. Turkiye terorle yogun bir mucadele vermektedir, bu yogun mucadeledeki en onemli ayaklardan birisi de sosyal medyadır. İnterneti etkin kullanan orgutlerden FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD ve DEAŞ sosyal aglarda gerceklestirdigi propaganda faaliyetleriyle eleman temin etmektedir. Bu teror orgutleriyle mucadele kapsamında ulkemiz tarafından 2018 yılında PKK teror orgutune ait 13 bin 712, DEAŞ teror orgutune ait 2 bin 418 ve FETÖ/PDY teror orgutune ait 11 bin 423 sosyal medya hesabına islem yapılmıstır."

Programa, Bölgesel İş Birliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Goran Svilnovic, AB Konseyi Terörle Mücadele Koordinatörü Seyda Emek, Bütünleyici İç Güvenlik Yönetimi Baş Danışmanı (IISG) Jelka Klemene üye ülke ve AB ülkeleri büyükelçileri, Bölgesel İş Birliği Konseyi Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) katılımcı ülkeleri, AB, donör ülkeler, uluslararası kuruluşlar ile uluslararası mali kurumlardan katılımcılar ile çok sayıda davetli katıldı.