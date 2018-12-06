|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Telefonla dolandırıcılık zanlısı kadın yakalandı
Giresun'da telefonla dolandırılan bir kişinin kendisine verilen hesaba yatırdığı 8 bin 500 lirayı Adana'da çeken kadın gözaltına alındı
Giresun'un Eynesil ilçesindeki telefonla dolandırıcılık olayıyla ilgili Adana'da bir kadın yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda PTT şubesi ATM'sinden para çeken H.N.Ö'nün durumundan şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Yüreğir Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, H.N.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlının, Eynesil'de telefonla dolandırdığı T.D'nin kendisine verilen hesaba yatırdığı 8 bin 500 lirayı çektiği tespit edildi.
H.N.Ö'nün dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Bu haber 767 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI