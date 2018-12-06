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Telefonla dolandırıcılık zanlısı kadın yakalandı

Giresun'da telefonla dolandırılan bir kişinin kendisine verilen hesaba yatırdığı 8 bin 500 lirayı Adana'da çeken kadın gözaltına alındı
06 Aralık 2018 12:26
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Telefonla dolandırıcılık zanlısı kadın yakalandı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki telefonla dolandırıcılık olayıyla ilgili Adana'da bir kadın yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda PTT şubesi ATM'sinden para çeken H.N.Ö'nün durumundan şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Yüreğir Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, H.N.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının, Eynesil'de telefonla dolandırdığı T.D'nin kendisine verilen hesaba yatırdığı 8 bin 500 lirayı çektiği tespit edildi.

H.N.Ö'nün dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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