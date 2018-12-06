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TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) görevine vekaleten Ömer Bulut atandı.
06 Aralık 2018 13:34
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TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı

Mehmet Ergün Turan'ın belediye başkan aday adayı olarak kurumdan ayrılmasından sonra boşalan makama, TOKİ'de başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Bulut getirildi.

Ömer Bulut Kimdir?

1968 yılında Trabzon'da doğan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştı. TOKİ'de 2005-2006 yıllarında uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yaptı. TOKİ Başkanlığına vekaleten atanan Ömer Bulut, 2011 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Ömer Bulut evli ve iki çocuk babasıdır.

İhlas Haber Ajansı
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