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İETT, kurallara uymayan 5 bin 671 şoföre ceza kesti

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), kentteki toplu ulaşım hizmetlerinde müşteri memnuniyeti ve kalitenin artırılması amacıyla yaptığı denetimlerde, 31 bin ihlal ile ilgili idari yaptırım cezası uyguladı
06 Aralık 2018 12:43
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İETT, kurallara uymayan 5 bin 671 şoföre ceza kesti

Kurallara uymadığı tespit edilen 5 bin 671 şoföre çeşitli cezalar veren İETT, 24 sürücünün de sertifikasını iptal ederek toplu ulaşım hizmetinden men etti.

İETT Ulaşım Daire Başkanı Hasan İçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kural ihlallerinin cezasız bırakılmadığını söyledi.

İstanbul'da günde 5 bin 203 otobüsün sefere çıktığını aktaran İçen, "İETT, Özel Halk Otobüsü ve Otobüs AŞ'ye ait bu araçlar, sefere çıkmadan; servis öncesi, servis esnasında ayrıca teknik ve elektronik olmak üzere dört denetimden geçiriliyor." dedi.

- "250 personelle rutin denetim yapılıyor"

İçen, denetimlerin her gün tüm araçlar sefere çıkmadan rutin bir şekilde 250 personelle yapıldığını dile getirerek, "Sefer başlamadan önce garajlarda veya peronlarda hem araç hem de şoför kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrollerde otobüsün, iç ve dış fiziki durumu düzgün mü değil mi buna bakılıyor. Şayet yolcu güvenliği açısında risk oluşturabilecek bir aksaklık varsa araç seferden men edilir. Otobüsün iç ve dış temizliği ile şoförün ehliyeti ve sertifikasının olup olmadığı gözden geçiriliyor. Şoförlerin kılık kıyafetinin düzgün olup olmadığı da kontrol ediliyor." diye konuştu.

Servis esnasındaki denetimleri de eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan İçen, şöyle devam etti:

"Araç servise çıktığında denetim personellerimiz, gizli müşteri gibi araçlara binerek seyahat ediyor. Yolcu davranışı ile şoförü denetliyorlar. Şoför, 'Trafik kurallarına uyuyor mu? Yolcuya nasıl davranıyor? Duraklara nizamı yaklaşıyor mu? Engelli bir vatandaş bindiğinde engelli ekipmanını çalıştırıyor mu?' gibi kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapılıyor. Bu denetimler, sonucunda tespit edilen ihlallerle ilgili tahkikat süreci başlatılıyor. 2018 yılındaki denetimler sonucunda, 31 bin ihlalle ilgili idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda; duraklarda durmayan, durak harici yolcu indirip bindiren, engelli yolcuların otobüse erişimini sağlayan ekipmanları kullanmayan, vatandaşlara kaba davrandıkları tespit edilen 5 bin 671 şoföre çeşitli cezalar kesilmiştir."

- "24 şoför toplu ulaşımdan men edildi"

Toplu ulaşım hizmeti verenlere iki tür idari ceza uygulandığını, birincisi taşımacılık yapan araç sahibine bilet karşılığında para cezası kesildiğini, araç kullanan sürücülere ise puan indirme cezası verildiğini anlatan İçen, "Şoför, her yaptığı ihlalle ilgili bir ceza puanı almaktadır. Şoförün, bir yıl içerisinde cezası 100 puana ulaşırsa, bir ay seferlerden men edilerek eğitimlere yönlendiriliyor. Şayet cezası 200 puana ulaşırsa bu sefer de 3 ay seferlerden men ediliyor ve kendisine eğitim veriliyor, sertifikası da 3 ay boyunca askıya alınıyor. Eğer bir yılda 300 ceza puanı alırsa, bu sefer de şoförün sertifikası iptal ediliyor. Bir yılda 300 hata puan cezası alan 24 şoförün sertifikaları iptal edildi." bilgisini verdi.

Hasan İçen, sertifikası iptal edilen şoförün bir daha toplu ulaşım hizmetinde görevlendirilmediğini kaydederek, "Denetimlerin amacı müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. Denetimler sonucunda hazırlanan raporları değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit ediyoruz. Bunlarla ilgili güzel sonuçlar alıyoruz. Sürekli iyileştirme mantığıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartacak çalışmalara hız veriyoruz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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